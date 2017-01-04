Samanyolu Haber /Medya / Soli Özel Doğan Yayın ilkeleri kurulu'ndan istifa etti /04 Ocak 2017 13:27

Soli Özel Doğan Yayın ilkeleri kurulu'ndan istifa etti

Habertürk’ün eski yazarı, Soli Özel, Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğinden istifa etti.

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Soli Özel, 9 Aralık 2016 yılında Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğine seçilmişti.

Özel’in seçildiğine ilişkin haber Doğan Yayın Grubu’nun gazetesi Hürriyet, haber kanalı CNN Türk ve Doğan Haber Ajansı’ndan yayınlanmş, bu haberlerden bir hafta sonra Soli Özel, Ciner Grubu yayın organı Habertürk ile yollarını ayırmıştı.

Bu durum ‘Soli Özel’in Habertürk’le yollarına ayırmasına Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğine seçilmesi neden oldu’ şeklinde yorumlara neden olmuştu.

Habertürk’te dış haberler ve uluslararası politika yazarı olan Soli Özel’in Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından Hürriyet gazetesinde yazması bekleniyordu.

Odatv'nin iddiasına göre, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı’nın vetosu nedeniyle Soli Özel gazetede yazarlığa başlayamadı.

Yine iddiaya göre, Soli Özel, Hürriyet’te yazarlığını veto eden Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’ya kızarak Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğinden de istifa etti.
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