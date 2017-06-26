Sokak ortasında komaya soktukları iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...
Polisn güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre şehrin Fransız mahallesinde kaldırımda yürüyen iki kişiye arkadan 4 gaspçı saldırıyor.. Saldırganlar yere düşürdükleri kişilern ceplerini boşaltıp olay yerinden uzaklaşıyorlar. Saldırıya uğrayanlardan biri ağır yaralandı. Ağır yaralan mağduru saldırganlardan biri geri dönüp kontrol ediyor..
Polis güvenlik kameralarına yansıyan saldırganları arıyor.. Görüntüleri basına dağıtan polis halktan yardım talep ediyor.