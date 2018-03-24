Şok eden tespit: Facebook, telefon trafiğini takip ediyor, tüm verileri topluyor





Son derece karmaşık bir skandalın merkezinde olan Facebook, 50 milyon kullanıcısına ait verilerin izinsiz şekilde kullanılmış olmasıyla gündemde. Facebook'un kullanıcı verilerinin, 2016 başkanlık seçiminde Donald Trump kampanyası için veri analizleri üzerinden seçmen tercihlerini etkileme çalışması yürüten Cambridge Analytica tarafından kullanılması skandalı büyüyor. Okların hedefinde olan Facebook ile ilgili çarpıcı iddialar ise yazılım geliştiricisi Dylan McKay'den geldi.











Tespitlerini Twitter hesabından paylaşan McKay, Facebook'un kullanıcıların akıllı telefonlarındaki tüm iletişim verilerine ulaştığını ve bu verileri kaydettiğini ileri sürüyor.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Facebook'tan indirdiği verilerinin içerisinde McKay'in yaptığı tüm telefon görüşmeleri, kiminle, ne zaman ve ne uzunlukta konuştuğu gibi detaylar yer alıyor.

Yani McKay'in iddiasına göre Facebook, telefonunuza yüklediğiniz uygulama ile telefon rehberinize erişiyor. Telefon arama kayıtlarınızı görüyor ve kiminle ne kadar süre konuştuğunuzu kayıt ediyor.

McKay ayrıca, Facebook'un telefon rehberindeki tüm kişileri de kendi platformuna aktardığını belirtiyor. Hatta öyle ki, artık rehberinde kayıtlı olmayan kişilerin bilgileri de sosyal ağ tarafından kayıtlı tutuluyor.

Yeni Zelandalı yazılım geliştiricisi, indirdiği verilerde bugüne kadar gönderdiği ve aldığı tüm SMS mesajlarına dair kılavuz verilerin (metada) de Facebook tarafından toplanmış olduğunu tespit ediyor.