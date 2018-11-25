Soğanın fiyatı ve depolara baskının ardındaki gerçekler

“Soğan deposunda 30 ton soğan ele geçirildi” başlıkları AKP medyasının manşetlerini süslüyor. Medyada hemen her gün farklı bölgelerden baskın haberleri yer alırken .







Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası’nda kaleme aldığı yazısında, “Soğan neredeyse uyuşturucu ile eşdeğer görülmeye başlandı. Böyle giderse vatandaş evine soğan almaya korkacak” yorumunu yapıyor.





“Yapılan açıklamalar, baskınlar ve medyadaki haberler bilinçli olarak bir algı yaratmaya yönelik değilse, kuru soğan konusunda ciddi bilgi eksikliği olduğunu gösteriyor” diyen ekonomist, kuru soğan fiyatındaki artışın nedenlerini, soğanın depolanması, satışa sunulması konusunda bilinmesi gerekenleri anlatıyor.





“Soğanın depolanması, stoklanması yasak mı?” sorusuna cevap veren Yıldırım, “Elbette değil. Ayrıca depolanması şart. Depolanmazsa sorun olur” diyor.





Uygun olmayan depolama koşulları nedeniyle soğanda çürüme olabileceğinin altını çizen Yıldırım, “Ayrıca, nem ve küflenmeye bağlı hastalıklar da soğanı çürütür. Bu yıl Haziran-Temmuz döneminde soğan üretim bölgelerinde yoğun yağış nedeniyle soğan hasadı gecikti. Bazı üreticiler soğanını tarladan toplayamadı. Hasat edilenler ise nemden dolayı küf hastalığına yakalandı” bilgisini paylaşıyor.





Ekonomist, piyasaya soğan satışının azalmasının nedenlerini sıralarken depolanan soğandaki çürüme oranının yüksek olmasını gerekçeler arasında gösteriyor ve ekliyor:





“Çürüme nedeniyle Ocak-Şubat-Mart döneminde soğan arzı azalır ve fiyat yükselir diye beklentiye girenler fiyatı yükseltti. Ayrıca beklenti nedeniyle özellikle market zincirleri fiyat artışına gitti. Depolarda satışa sunulacak soğanlarla ilgili denetim yapılabilir. Bilinçli olarak satışı durduran tüccarın ürünü satması için piyasaya müdahale edilebilir. Aynı zamanda son satıcının yani marketlerin de yüksek fiyat nedeniyle denetlenmesi gerekir.”





“Soğan depolarına yapılan baskın nedeniyle piyasaya soğan arzında azda olsa bir artış oldu” diyen Yıldırım, “Depolardaki soğanların çürümesi nedeniyle Ocak-Şubat ve Mart döneminde yeterli soğan olmazsa fiyatlar tekrar yükselebilir. Uzmanlara göre 10 liraya kadar çıkabilir. Yerel seçim öncesinde soğan fiyatının artmasını istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ithalat için talimat verebilir. Şu anda ithalat için soğan bulmak zor. Fakat ithalat yapılacak sözleri bile fiyat üzerinde etkili olacaktır” görüşünü dile getiriyor.