Samanyolu Haber /Gündem / Soğan ve patateste 5 TL’nin altı zor... /24 Nisan 2019 22:47

Soğan ve patateste 5 TL’nin altı zor...

Geçen yıl haziran ayından bu yana soğanın kilosu 10 lirayı, patatesin ise 8 lirayı geçmesine rağmen, çiftçi bu iki üründe üretimi artırmadı. İktisatta bilinen adıyla ‘örümcek ağı teoremi’ devreye girmedi. Buna göre üretimin artması gerekiyordu. Teorem gerçekleşmediği için bu yıl her iki üründe fiyatın 5 TL’nin altına düşmesi zor görünüyor.

SHABER3.COM

Geçen yıl haziran ayından bu yana soğanın kilosu 10 lirayı, patatesin ise 8 lirayı geçmesine rağmen, çiftçi bu iki üründe üretimi artırmadı. İktisatta bilinen adıyla ‘örümcek ağı teoremi’ devreye girmedi. Buna göre üretimin artması gerekiyordu. Teorem gerçekleşmediği için bu yıl her iki üründe fiyatın 5 TL’nin altına düşmesi zor görünüyor.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, yüksek girdi fiyatları, üretimin önündeki engeller, ithalat politikası, soğan ve patateste örümcek ağı teoremini çökertti.

ÖRÜMCEK AĞI TEOREMİ NEDİR?

Bir üründe üretim miktarı, geçen yıl piyasada oluşan fiyata bağlı olarak oluşur. Soğan üzerinden açıklanırsa; bir yıl soğan üretimi çok olduğunda yani arz yüksek olduğunda piyasada fiyat düşer. Çiftçiler zarar ettiği için ertesi yıl soğan ekimi azalır. Üretim azaldığından piyasaya soğan arzı düşer ve fiyat yükselir. Yüksek fiyatı gören çiftçi ertesi yıl soğan ekimini artırır. Üretim arttığı için yine fiyat düşer ve çiftçi zarar eder. Buna iktisatçılar, ‘örümcek ağı teoremi’ diyor.

Ancak süreç bu yıl işlemedi. Fiyatlar çok yüksek olmasına rağmen üreticinin soğan ve patates ekmemesi tarımsal üretimden kaçışı, yüksek girdi fiyatları ve ithalat politikası ile açıklanıyor.

ÜRETİM ALANI BU YIL AZALDI

Adana’da çiftçilere girdi temin eden ve sektörü yakından izleyen Murat Öztanrıöver, soğan üretimi ile ilde başlayan hasadın fiyata etkilerini anlattı: “Üretim daha önceki yıllara göre alan olarak daha az. Adana’da üretilen soğan kısa gün soğanı dediğimiz yazlık çeşit. Yani taze soğan, saklamaya, depolamaya gelmez. Yakında Hatay, Antakya bölgesi de devreye girecek. Yeni ürünün devreye girmesi ile fiyatlarda bir düşüş olacaktır. Fakat birilerinin iddia ettiği gibi 10 liradan 1 liraya düşmesi hayal.”

FİYAT 5 LİRANIN ALTINA DÜŞMEZ

Adana’da başlayan yeni hasat ile birlikte piyasada soğan fiyatında bir düşüş yaşanıyor. Ancak beklendiği gibi soğan ve patatesin fiyatının bundan sonra 1-2 lira olması çok zor. Adana’da şu anda yeni hasat soğanın kilosu çiftçiden 3,5-4 liradan alınıyor. Tüketiciye ulaştığında 7-8 lira olur. Patateste ise kilosu 2,5-3 liradan alınıyor. Tüketici patatesi 5 liranın üzerinde alacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soğan ve patateste 5 TL’nin altı zor... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:22:59