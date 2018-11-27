Samanyolu Haber /Gündem / Soğan üreticisi: Bize kapıyı kendileri kapattırdılar, sonra da kaçmış diye haber yaptılar /27 Kasım 2018 11:22

Soğan üreticisi: Bize kapıyı kendileri kapattırdılar, sonra da kaçmış diye haber yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Salı günü Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı "Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma halkıma, pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir" şeklindeki açıklaması sonrası başta Ankara'nın Polatlı ilçesi olmak üzere soğan üreticisi bölgelerde depolara baskınlar yapıldı.

Soğan üreticisi: Bize kapıyı kendileri kapattırdılar, sonra da kaçmış diye haber yaptılar

Türkiye'deki soğan üretiminin yüzde 20'si Polatlı'da gerçekleşiyor. Polatlı'daki soğan üreticilerinin önemli bir kısmı, kendi depolarında muhafaza ettiği mahsülünün ticaretini de kendisi yapıyor. Üreticiler, soğan özelinde yaşanan "stok" tartışmalarını şaşkınlıkla izlediklerini ve "stokçu" diye tabir edilmekten rahatsız olduklarını dile getirdi. BBC Türkçe'ye konuşan üreticiler soğanın neden depolanması gerektiğini anlatırken "Biz bunu Polatlı'da 20 senedir yapıyoruz, neden şimdi stokçu olduk" diye soruyorlar:
— 100 ton soğan bulunca sanki ya bir suçlu ya da uyuşturucu yakalamış gibi haber yapıyorlar. Şaşırıp seyrediyoruz. Televizyonda seyrettiğiniz depoların hepsi tedarikçi, hiçbiri de stokçu değil. Her gün 3-4 araba soğan yükleyen arkadaşlarımız, hepsini tanıyoruz.

'KAÇMIŞIZ GİBİ HABER YAPILDI, GÖZLERİMİZE İNANAMADIK'

Üreticilerin hiçbiri haberde isminin yer almasını istemezken son 10 günde Polatlı'ya pek çok medya kuruluşunun gelip 'yalan haber' yapıldığını söyleyen çiftçilerden biri, başından geçen bir olayı BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'e şöyle anlattı:

— Bir televizyon kanalı depoma geldi, röportaj yaptık. İşleri bittikten sonra dediler ki, 'Bir de deponun kapısını kapatın, kenara çekilin, öyle çekelim'. Biz de söyledikleri gibi kapıları kapattık, kenara çekildik ki çekim yapsınlar. Sonra akşam haberleri izlerken bir baktık, benim depomu gösterip 'Stokçular depoyu kilitleyip kaçmışlar' yazıyor. Gözlerimize inanamadık. Halbuki biz oradaydık, satış yapıyorduk, kendileri bize kapıyı kapatmamızı söyledi. Bu kadar da sahtekarlık olur mu?

O KANAL ATV HABER Mİ?

Yapılan haberlere bakıldığında tariflere uyan kişinin ATV Haber muhabiri Kübra Arslan olduğu iddia ediliyor. Muhabir 'biz gelmeden depoyu kilitleyip kaçmış' dediği tüccar için 'soframızdan soğan, cebimizden paramızı çalanlardan sadece birisi' diyerek hakaret ediyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soğan üreticisi: Bize kapıyı kendileri kapattırdılar,... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:24:41