Sofuoğlu'nun sadece aracının vergisi 18 asgari ücret kadar

Akaryakıt fiyatları uçtu. Vatandaş aracı ile pompaya yanaştığında kara kara düşünüyor. AKP’li yeni vekil Kenan Sofuoğlu ise kayıt için meclise son model hız ve benzin canavarı Lamborghini Aventador model aracı ile gitti. Aracın ikinci el fiyatı 800 ile 950 bin avro arası.





ERDOĞAN İSTEDİ, VEKİL OLDU





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebiyle Sakarya’dan AKP milletvekili adayı olup seçilen şampiyon motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, kayıt işlemleri için TBMM’ye Lamborghini aracıyla geldi. Sofuoğlu motosiklet kariyerini 1,5 ay önce sonlandırmıştı.





”İŞLERİ HIZLANDIRMAK İÇİN HIZ YAPACAĞIM”





Yeni dönemde gaza basan mı, normal hızda seyreden bir Sofuoğlu mu göreceğiz?” sorusu üzerine Kenan Sofuoğlu, motor ve arabasından hızı sevdiğinin zaten belli olduğunu söyledi. Yarışları bıraksa da hızı bırakamayacağını vurgulayan Sofuoğlu, “Bu saatten sonra hızı doğru noktada, bir milletvekiline yakışır şekilde ve işimde hızlı olmak amacıyla kullanacağım. Tabii ki bir çizgim var, yaşım ve yaşam tarzım itibarıyla, gençlerin beğenisi kazanacak bir hayat yaşamaya çalışacağım.” diye konuştu.





MİLYONLUK ARAÇ GÜÇ VE BENZİN CANAVARI





Lamborghini Aventador modeli 6498cc kapasiteli, 700 beygir gücünde V12 motora sahip. 0–100 km/h arasını 2.9 saniye içinde alabilir ve max. hızı 350 km/sa’dir. Emisyon değeri kilometre başına 398 gramdır. Araç “All-Drive” denen yürüyen aksama sahiptir (4X4) ve her 100 kilometrelik yolda 17.2 litre yakıt tüketmektedir. Araç 7 ileri vitese sahiptir.





YILLIK VERGİSİ DUDAK UÇUKLATIYOR





Sofuoğlu’nun Lamborghini Aventador model aracının yıllık motorlu taşıtlar vergisi toplam 35.379,00 TL. 2018 yılı asgari ücret ise ücret aylık brüt 2.029,50 TL. Sofuoğlu’nun aracının vergisi bir asgari ücretlinin 17,5 aylık maaşına denk geliyor. Ancak Sofuoğlu vergi sorununu da aşmış! BBC Türkçe’ye konuşan Sofuoğlu, “araç yabancı uyruklu eşimin üzerine kayıtlı, hakkımızı kullanıyoruz” diyerek şunları söyledi: “Araç, eşim Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı. Kanunen araç sahibinin eşi de kullanabiliyor. Devletin ilk aracı alırken tanımış olduğu bir hak söz konusu, bunu kullandım. Vergi ödenmediği iddiaları doğru değil. Devlete araç için 700 bin dolarlık teminat gösterdim, her yıl da 50-60 bin lira teminat masrafı var. 36 bin lira da vergi ödüyorum.”





İPA HABER