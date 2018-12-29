Samanyolu Haber /Gündem / Sofuoğlu'nun danışmanı: Kenan abim diğer vekiller gibi danışmanların maaşından pay almıyor /29 Aralık 2018 16:05

Sofuoğlu'nun danışmanı: Kenan abim diğer vekiller gibi danışmanların maaşından pay almıyor

Mecliste ayaklarını masasının üzerine uzatarak masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp "Emirerlerim" ifadeleriyle paylaşan ve sosyal medyada çok sayıda tepki alan AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun danışmanı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Ancak açıklamadaki bir detay yok artık dedirtiyor

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AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman'ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine 'Emirerlerim' notu yazarak Instagram hesabından paylaşmıştı.
Ancak bu paylaşım, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisiyle karşılaşmış, bunun üzerine Sofuoğlu paylaşımını silmişti. 

Sofuoğlu'nun danışmanı Semih Bostanoğlu sosyal medya hesabından fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Bostanoğlu, "Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun" dedi.

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