Snowden, casus uygulama geliştirdi

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA) insanların özel mesajlaşmalarını ve telefon konuşmaları nasıl dinlediğini ortaya çıkarmasından bu yana ABD'ye dönmeyen eski NSA ajanı Edward Snowden çok konuşulacak bir uygulama tasarladı.





TELEFONDAKİ SENSÖRLERİ KULLANIYOR





Son dört yıldır Moskova'da yaşayan Snowden, Android cihazlar için ‘Haven' (Sığınak) isimli bir uygulama hazırladı. Telefondaki ışık ve ses sensörlerini kullanan uygulama, cep telefonu odada bırakıldığında birinin odaya girmesi durumunda ses ve görüntü kaydı almaya başlıyor. Böylece kişi odada olmadığı anda neler olup bittiğini daha sonra telefonunu aldığında öğrenebiliyor.





Sözcü'nün aktardığına göre, uygulamanın bir başka özelliği ise yine telefondaki ışık ve ses sensorları kullanılarak kişi uykusundayken biri haneye girmeye çalışırsa telefonun alarmını çalıyor olması.





'AKILLI BİR BEKÇİ KÖPEĞİ GİBİ'





Wired'ın sorularını yanıtlayan Snowden, “Akıllı bir bekçi köpeğiniz olduğunu düşünün siz odanızda değilken bir müdahale olduğunda sadece havlamayacak aynı zamanda olaylara tanıklık da edecek” diye konuştu.