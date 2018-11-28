Slovenya, kadın Genelkurmay Başkanı atayan ilk NATO ülkesi oldu

Slovenya hükümeti tarafından alınan kararla Tümgeneral Alenka Ermenc, ülkedeki ilk kadın genelkurmay başkanı oldu.







Ermenc'in, 22 Şubat'tan bu yana genelkurmay başkanlığını yürüten Alan Geder'den perşembe günü düzenlenecek törenle görevi devralacağı belirtildi.





Sloven Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Küresel kötüleşen güvenlik durumu eğilimi devam ediyor ve Slovenya askeri açıdan doğrudan bir tehdit altında olmasa da, askeri güvenliğini görece çabuk bir şekilde geliştirmeli" ifade edildi.





Eğitimini Ljubljana ve Londra'da tamamlayan 55 yaşındaki Ermenc, NATO'nun barış misyonlarında da görev yapmıştı.





Slovenya'nın aktif ve yedek toplam yaklaşık 7500 askeri bulunuyor.





NATO'daki kadın asker sayısı artıyor





NATO'nun geçen yıl yayımladığı raporda, 2016 yılında birliğin ordularındaki kadın asker oranının yüzde 10,9 olduğu belirtilmişti.





Raporda, son yıllara göre askeriyede kariyer yapan kadınların sayısında ilerleme kaydedildiği ifade edildi.



