



Posta İdaresi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, halka ulaştırılan malzemelerle ilgili olarak sorumluluk taşıdıkları vurgulanıyor.

Irkçı ve yabancı düşmanı "Bizim Slovakyamız" (LSNS) partisi lideri Marian Kotleba bunun bir sansür olduğunu ileri sürerken, Posta İdaresi Sözcüsü Martina Mackova ise ırkçı, halkı düşmanlığa teşvik eden, insanlar arasında nefret söylemi yayan propaganda malzemelerini taşımayı reddettiklerini açıkça ifade etti.

Sözcü, "Bunlar suç unsurudur. Bunları sadece basan ve yayımlayan kişiler ve kurumlar değil, yayanlar da mahkeme önünde sorumludur. Biz bu sorumluluğu üstlenmek istemiyoruz" dedi

Macar azınlığa karşı çıktı

"Bizim Slovakyamız" partisi Slovakya'da son yılların yükselen ve güçlenen bir siyasi hareketi.

Üyeleri siyah üniforma benzeri kıyafetlerle dolaşan ve "beyaz ırkçılık" yaptığını asla gizlemeyen parti, önce Macar azınlığa karşı bir hareket olarak ortaya çıktı.

Ardından da Roman ve Yahudi karşıtı bir çizgiye yerleşti. Son yıllarda ise bütün propagandasını mülteci ve İslam karşıtlığına temellendiriyor.