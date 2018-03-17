Samanyolu Haber /Dünya / Slovakya gazeteci öldürüldü, gösteriler hükümeti düşürdü /17 Mart 2018 14:58

Slovakya gazeteci öldürüldü, gösteriler hükümeti düşürdü

Slovakya'da gazeteci cinayeti sonrası erken seçim talep eden halk meydanlardan geri adım atmıyor.

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Yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının geçtiğimiz ay öldürülmesi sonrası ülkede hükümet karşıtı gösteriler başladı.

1989'da Kadife Devrim'den bu yana yapılan en büyük gösterilerde başkent Bratislava'da toplanan onbinlerce kişi cinayetlerin soruşturulmasını istiyor.

27 yaşındaki gazeteci Kuciak'ın, Başbakan Robert Fico'ya yakın isimlerin İtalyan mafyasıyla bağlantısını ortaya koyan bir haber hazırladığı biliniyordu.

Olayın ardından Slovakya Başbakanı Fico istifa etti; Cumhurbaşkanı Andrej Kiska da ülkede istikrarın sağlanması için erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
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