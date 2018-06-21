Samanyolu Haber /Gündem / Skandallar bitmiyor.... Şimdi de AKP 'mühürlü oy' dağıttı... /21 Haziran 2018 09:27

Skandallar bitmiyor.... Şimdi de AKP 'mühürlü oy' dağıttı...

24 Haziran seçimlerine şaibe ve hile bulaştırmak isteyen AKP yine suç üstü yakalandı. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde halka üzerine AKP mührü basılmış çok sayıda oy pusulası dağıtıldığı iddia edildi.

SHABER3.COM

 Olayın belge ve delillerini Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer yayınladı.

AKP’lilerin seçmen ziyareti yapıp hediye çeki verdiği öne sürülüyor. Bu arada halkın tepkisini de ölçüyorlar. Sorun çıkmayacağını anladıklarında, mühürlenmiş oy pusulalarını dağıttıklarına yönelik iddialar mevcut. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde halka üzerine AKP mührü basılmış çok sayıda oy pusulası dağıtıldığı öne sürüldü. Yurttaşlar, üzerine AKP mührü basılmış oy pusulalarını görüntüledi.


 
Birkaç hafta önce, iktidarın tarım politikaları nedeniyle mağdur olan, tütün ekmesine izin verilmediği için borçlanan ve kendisini yakmak isteyen çiftçi ile gündeme gelen Doğanşehir, yeni bir skandala sahne oldu.



ÖNCE BEDAVA ALIŞVERİŞ

İddiaya göre ilçede halka önce hediye çekleri dağıtıldı. Kadın kolları vasıtası ile seçmenle temasta bulunan AKP’liler, anlaşma sağladıkları bir marketler zincirine ait hediye çeklerini halka dağıttı. Bunların ön vaat olarak sunulduğu belirtilirken, çok sayıda hediye çeki görüntülendi.

MÜHÜRLÜ ZARFI AT, BOŞU GETİR, PARAYI AL

Malatya’da AKP’nin kurduğu sistemin kadın kolları ile aktif hale getirildiği söylendi. İddialara göre; Esentepe ve Karşıyaka mahallelerinde, 400-500 civarı sahte oy pusulası ve hediye çeki dağıtıldı. Adresleri muhtarlar belirledi. AKP’liler önce seçmen ziyareti yapıyor, ardından seçmene rüşvet olarak hediye çeklerini dağıtıyor. Bu arada halkın eğilimi ölçülüyor. Teklif edilecek ‘oy sahtekârlığı’ ile ilgili verilebilecek tepkiler değerlendiriyor. AKP’nin seçim çalışmalarını yürütenler, sorun çıkmayacağını anladıklarında, önceden mühürlenmiş oy pusulalarını seçmene veriyor. Bu zarfı sandığa atıp, seçimden sonra boş olanı getirecek olana para vaat ediliyor. Böylece seçmenin AKP’ye oy vereceğim deyip, başka bir partiye oy verme olasılığı önlenmeye çalışılıyor.

Doğanşehir’de olanlar yurttaşların dikkatinden kaçmadı. Hem hediye çekleri hem de önceden AKP’ye basılmış mühürlü oy pusulalarını kayıt altına aldı. AKP’den yaka silken yöre halkından isminin açıklanmasını istemeyen bir yurttaş, “Bu kadar da olmaz, sahtekârlığın da bir sınırı var. AKP, seçimi kazanamayacağını anladı, her zaman ki gibi yeni yollar arıyor, bunları da hayasızca geliştiriyor ancak her şeye rağmen kazanamayacaklar” ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:53:05