Skandallar bitmiyor.... Şimdi de AKP 'mühürlü oy' dağıttı...

Olayın belge ve delillerini Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer yayınladı.





AKP’lilerin seçmen ziyareti yapıp hediye çeki verdiği öne sürülüyor. Bu arada halkın tepkisini de ölçüyorlar. Sorun çıkmayacağını anladıklarında, mühürlenmiş oy pusulalarını dağıttıklarına yönelik iddialar mevcut. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde halka üzerine AKP mührü basılmış çok sayıda oy pusulası dağıtıldığı öne sürüldü. Yurttaşlar, üzerine AKP mührü basılmış oy pusulalarını görüntüledi.









Birkaç hafta önce, iktidarın tarım politikaları nedeniyle mağdur olan, tütün ekmesine izin verilmediği için borçlanan ve kendisini yakmak isteyen çiftçi ile gündeme gelen Doğanşehir, yeni bir skandala sahne oldu.













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İddiaya göre ilçede halka önce hediye çekleri dağıtıldı. Kadın kolları vasıtası ile seçmenle temasta bulunan AKP’liler, anlaşma sağladıkları bir marketler zincirine ait hediye çeklerini halka dağıttı. Bunların ön vaat olarak sunulduğu belirtilirken, çok sayıda hediye çeki görüntülendi.





MÜHÜRLÜ ZARFI AT, BOŞU GETİR, PARAYI AL





Malatya’da AKP’nin kurduğu sistemin kadın kolları ile aktif hale getirildiği söylendi. İddialara göre; Esentepe ve Karşıyaka mahallelerinde, 400-500 civarı sahte oy pusulası ve hediye çeki dağıtıldı. Adresleri muhtarlar belirledi. AKP’liler önce seçmen ziyareti yapıyor, ardından seçmene rüşvet olarak hediye çeklerini dağıtıyor. Bu arada halkın eğilimi ölçülüyor. Teklif edilecek ‘oy sahtekârlığı’ ile ilgili verilebilecek tepkiler değerlendiriyor. AKP’nin seçim çalışmalarını yürütenler, sorun çıkmayacağını anladıklarında, önceden mühürlenmiş oy pusulalarını seçmene veriyor. Bu zarfı sandığa atıp, seçimden sonra boş olanı getirecek olana para vaat ediliyor. Böylece seçmenin AKP’ye oy vereceğim deyip, başka bir partiye oy verme olasılığı önlenmeye çalışılıyor.





Doğanşehir’de olanlar yurttaşların dikkatinden kaçmadı. Hem hediye çekleri hem de önceden AKP’ye basılmış mühürlü oy pusulalarını kayıt altına aldı. AKP’den yaka silken yöre halkından isminin açıklanmasını istemeyen bir yurttaş, “Bu kadar da olmaz, sahtekârlığın da bir sınırı var. AKP, seçimi kazanamayacağını anladı, her zaman ki gibi yeni yollar arıyor, bunları da hayasızca geliştiriyor ancak her şeye rağmen kazanamayacaklar” ifadelerini kullandı.







