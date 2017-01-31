Samanyolu Haber /Gündem / Skandal! YSK il müdüründen 'Kılıçdaroğlu'nun başı için evet' paylaşımı /31 Ocak 2017 09:02

Skandal! YSK il müdüründen 'Kılıçdaroğlu'nun başı için evet' paylaşımı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun kişisel Facebook sayfasından “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” mesajı paylaşıldı. Dursun, büyük tepki toplayan olayla ilgili olarak yine kendi kişisel sayfasından bir açıklama yaptı.

SHABER3.COM

YSK İl Müdürü’nden skandal paylaşım: ‘Kılıçdaroğlu’nun başı için evet’

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun kişisel Facebook sayfasında “Kılıçdaroğlu'nun başı için evet” mesajını paylaştı. Gürsel Dursun, gelen tepkiler üzerine mesajı kaldırdı.

Dursun’un alıntıladığı mesajda şu ifadeler yer alıyor:

“Vallahi evet, billahi evet, tallahi evet. Kılıçdaroğlu’nun başı için, fakir fukaranın aşı için, anaların göz yaşı için, şehitlerin naaşı için”

Gürsel Dursun’un mesajlarını Twitter’da paylaşarak tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, “Malatya’dan bir vatandaş ‘Kılıçdaroğlu’nun başı için’ evet diyeceğini söylüyor. Bu neyin öfkesi, nasıl bir kin, nasıl bir kana susamışlık? Daha acı ve vahim olanı ise; YSK Malatya İl Seçim Müdürü’nün bu paylaşımı sayfasına taşıması nefrete ortak olması.” diye yazdı.



“BEN DEĞİL ÇOCUĞUM PAYLAŞTI”

Gürsel Dursun daha sonra Facebook sayfası üzerinden yeni bir açıklama yaparak, mesajı kendisinin değil çocuğunun paylaştığını ve özür dilediğini ifade etti. Dursun mesajında, ” Sosyal medyada gündem de olan paylaşımımı haberlerden ben de yeni öğrenmiş bulunmaktayım. Mobil uygulamadan anasayfamdaki bir gonderi reşit olmayan çocuğum tarafından paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımla

herhangi bir ilgim yoktur. 30 yıldır demokratik bir şekilde görevimi yürüttüğümü tüm Siyasi partiler ve Malatya kamuoyu bilir. Bu paylaşımla öncelikle Sayın Genel Başkan başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum.Kamuoyuna saygılarımla bildiririm.” ifadelerini kullandı.


<< Önceki Haber Skandal! YSK il müdüründen 'Kılıçdaroğlu'nun başı... Sonraki Haber >>

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hizmetin altı esası

Hizmetin altı esası

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Belediye otobüsünde dehşet anları

Belediye otobüsünde dehşet anları

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:32:06