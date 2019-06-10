Samanyolu Haber /Gündem / Skandal... Tarihi kapı yepyeni(!) oldu /10 Haziran 2019 10:07

Skandal... Tarihi kapı yepyeni(!) oldu

Yaklaşık 800 yıl önce yapılan Korkuteli Alaaddin Camisi, 2015 yılında restorasyona alındı, sonrasındaki hali ise görenleri hayrete düşürdü.

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Antalya Korkuteli'nde Selçuklu dönemi stilinde yapılan 800 yıllık Alaaddin Camisi'nde 'taç kapı'nın restorasyonu bitti. Yeni taşlarla yapılan restorasyonda tarihi kapının sanat şaheseri olarak nitelendirilen bezeme ve motiflerinden pek çoğu yok oldu.

Yaklaşık 800 yıl önce yapılan Korkuteli Alaaddin Camisi, 2015 yılında restorasyona alındı. Caminin, sanat tarihi açısından eşsiz özellikteki taç kapısının da restorasyon kapsamında sökülerek yeniden yapılması planlandı.  

Ömer Erbil'in Hürriyet’te yer alan haberine göre, restorasyon projesinin mimarı Mehmet Emin Yılmaz, tüm duvarların statik incelemesinin yapıldığını, taç kapıdaki taşlardan numuneler alındığını ve sökülerek güçlendirmeye karar verildiğini, nitelikli taşların depoya kaldırıldığını ileri sürdü. Ancak restorasyon sırasında kapı taşlarının bir kısmının üstüne numaralar konarak taşlar yola gelişigüzel dizildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Divriği Darüşşifası'ndaki taç kapıya benzerliği ile bilinen, Anadolu'nun önemli eserlerinden Alaaddin Camisi'nin kapısı artık yoktu.

RESTORASYON BİTTİ AMA ESKİ KAPIDAN ESER YOK

Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğü restorasyonu yapan şirkete soruşturma açarak ihaleden el çektirdi. 16 Mart 2017 tarihinde 480 bin lira bedelle sadece taç kapıyı başka bir şirkete ihale etti ve 10 ay süre tanıdı. Bu yıl başında biten restorasyon sonrası eski taç kapıdan geriye bir şey kalmadığı yeni taşlarla yeniden yapıldığı ve bezemelerin ve motiflerin pek çoğunun artık olmadığı görüldü. 
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