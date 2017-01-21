Skandal! O IŞİD militanı 2 kez gözaltına alınıp bırakılmış!





TSK mensubu iki askerin diri diri yakıldığı videoda görülen ve kimliği önceki gün kamuoyuna açıklanan IŞİD militanı Hasan Aydın’ın 2012 ve 2015’te iki kez gözaltına alındığı, ardından da serbest kaldığı ortaya çıktı.





Ajansların aktardığına göre, IŞİD’in Türkiye’den katılanlarla oluşturduğu “Yaşar Grubu”nun içerisindeki infaz timinde yer alan Hasan Aydın’ın, 2012’de Adana’daki El Kaide operasyonunda, 2015’te ise Hatay’dan Suriye’ye geçmek isterken yakalanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.





Buna göre, IŞİD üyesi Adana polisinin 2012 yılında düzenlediği operasyonda El Kaide üyeliğinden gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Bu olaydan 3 yıl sonra 2015’de Hatay’dan Suriye’ye geçmek isterken yine gözaltına alındı. Hasan Aydın’ın kullandığı minibüste askeri malzemeler ve drone ele geçirildi. Aydın, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile bir kez daha serbest kaldı.



