Skandal! O IŞİD militanı 2 kez gözaltına alınıp bırakılmış!

TSK mensubu iki askerin diri diri yakıldığı videoda görülen ve kimliği önceki gün kamuoyuna açıklanan IŞİD militanı Hasan Aydın’ın 2012 ve 2015’te iki kez gözaltına alındığı, ardından da serbest kaldığı ortaya çıktı.
Ajansların aktardığına göre, IŞİD’in Türkiye’den katılanlarla oluşturduğu “Yaşar Grubu”nun içerisindeki infaz timinde yer alan Hasan Aydın’ın, 2012’de Adana’daki El Kaide operasyonunda, 2015’te ise Hatay’dan Suriye’ye geçmek isterken yakalanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Buna göre, IŞİD üyesi Adana polisinin 2012 yılında düzenlediği operasyonda El Kaide üyeliğinden gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Bu olaydan 3 yıl sonra 2015’de Hatay’dan Suriye’ye geçmek isterken yine gözaltına alındı. Hasan Aydın’ın kullandığı minibüste askeri malzemeler ve drone ele geçirildi. Aydın, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile bir kez daha serbest kaldı.
Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, IŞİD'in propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın ailesi 40 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nden göç edip, Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi'ne yerleşti. Ailenin en küçük çocuğu Hasan Aydın'ın evli olduğu ve 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Hasan Aydın, 8 Mayıs 2015'te ailesi ile birlikte ortadan kayboldu. Kardeşlerinin kayıp başvurusu yaptığı Hasan Aydın, 4 ay sonra yakınlarını telefonla arayıp, "Suriye'ye geldik. Membiç'teyiz, biz iyiyiz merak etmeyin" diyerek IŞİD'e katıldığını söyledi.
KEŞKE CEZAEVİNDE OLSAYDI
Kardeşinin Hatay'a askeri malzeme götürürken yakalanıp serbest bırakılmasına tepki gösteren ağabey Davut Aydın, "Keşke o zaman serbest bırakmak yerine tutuklasaydılar. Öyle olsaydı, şimdi Hasan Aydın cezaevinde, yeğenlerim de yanımızda olurdu. En azından böyle vahşi bir örgüte hizmet etmezdi. Şimdi yeğenlerim, hayatta mı, değil mi bilmiyorum. Biz her gün bu acı ile kahroluyoruz" diye konuştu.