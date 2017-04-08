Skandal! HSYK suç uydurdu

HSYK suç uydurdu





29 gazeteci hakkında açılan Cemaat davasında 21 gazeteci tahliye edilmiş ardından HSYK devreye girerek tahliyeler çeşitli hukuk dışı yöntemlerle engellenmişti.





13 gazeteci bir haftadır İstanbul Emniyeti'nde ve gözaltı süresi bir hafta daha uzatıldı.





Gazeteciliğin rehin alınma olayı sürerken HSYK'dan skandal bir açıklama geldi.





Açıklamada gazetecilerin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” ile suçlandığına vurgu yapıldı ve tahliyenin orantısız olduğu öne sürüldü:



HSYK 2. Dairesi’nin oybirliğiyle aldığı kararın gerekçesinde, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Lorasdağı, üye hâkimler Barış Cömert, Necla Yeşilyurt Gülbiçim ve duruşma savcısı Göksel Turan’a isnat olunan eylemlerin nitelikleri itibarıyla meslekten çıkarmayı gerektirir ağırlıkta bulunduğu, bu nedenle soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınması talebini içeren başmüfettişlik raporuna yer verildi. 3 ay süreyle açığa alma kararında, savcı ve hâkimlerin kararlarıyla “F...’nün medya ayağının olmadığı yönünde algıya ve infiale sebep olduğu” öne sürüldü.







HSYK açıklamada 8 aydır atılan tweetler dışında ortaya tek bir delil koyamayan savcılık ve mahkemenin suçunu da gazetecilere yıktı ve delillerin henüz toplanmamış olmadığını savundu.





“İlk duruşma günü olan 27-31/03/2017 tarihinde sanıkların savunmalarını aldığı ve 4 tanık dinlediği, bunun dışında dosyadaki delillerde değişen bir durum olmamasına ve tensip zaptıyla toplanmasına karar verilen ve yukarıda sözü edilen deliller dahi toplanmamış olmasına rağmen 28/02/2017 tarihli kararla da çelişki oluşturacak şekilde, duruşmada hazır bulunan cumhuriyet savcısının mütalaasına uygun olarak 13, mütalaaya aykırı olarak 8 tutuklu sanık olmak üzere toplam 21 sanığın tahliyesine karar verdiği, delillerin henüz toplanmamış olması ve dosyanın tekemmül etmemiş olması nedeniyle hâkimin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığı, verilen tahliye kararının makul, mantıklı ve geçerli nedenlere dayanmadığı, tutarsız ve hukukilikten uzak olduğu, haklarında eşdeğer deliller bulunan sanıklar arasında farklı işlemi gerektiren sebebi ikna edici, adil ve tutarlı bir şekilde izahtan uzak olduğu...”





Yargıya ayar veren HSYK 21 gazetecinin özgürlüğünü elinden alırken açıkça yalan söyledi. Gazeteciler HSYK'nın iddia ettiği gibi terör örgütü kurmak ve yönetmek, hükümeti yıkmaya teşebbüsten değil örgüt üyeliği suçlaması ile tutuklanmıştı. İşte Havuz Medyası'nda iddianameyle ilgili çıkan haberlerden biri:









Ancak Sabah'ın haberi de gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Erdoğan ailesinin yönettiği gazete örgüt üyeliği ile ilgili suçlamayı üst sınırdan okuyucularına aktarmış. Oysa gazetecilere istenen ceza 5 ile 10 yıl arası hapis. Gazeteciler 8 aydır cezaevinde. Tutuklulukta geçen süre 2 katı olarak değerlendirildiği için tahliye edilmeyen gazeteciler bugün mahkum olsalar bile cezalarının 16 aylık kısmını çekmiş olacaklar. Mahkemenin alt sınırdan yani 5 yıl ceza vermesi halinde bile gazetecilerin Türk Ceza Hukuku'na göre tahliye edilmesi ve Yargıtay süreci sonucunun tutuksuz şekilde beklenmesi gerekiyor. HSYK'nın gazeteciler hakkında suç uydurmasının sebebi belki de bu gerçekler...





İDDİANAMEDEN:





İddianamede, Twitter’de “Fuat Avni” hesabını açtığı iddia edilen Said Sefa’nın “Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor. 196 sayfalık iddianamede, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın ise “Silahlı örgüte üye olmak” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisleri isteniyor.

