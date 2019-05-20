[SKANDAL] Hakem öldü ama maç devam etti

Bolivya 1. F utbol Ligi’nde oynanan Always Ready-Oriente Petrolero maçı, akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Karşılaşma 0-0 devam ederken 54. dakikada maçın 32 yaşındaki hakemi Víctor Hugo Hurtado, bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Víctor Hugo Hurtado, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Víctor Hugo Hurtado, hayatını kaybetti.







Oyuncular ve seyircilerin yaşadığı büyük şoka rağmen karşılaşma, Víctor Hugo Hurtado’nun yerine dördüncü hakemin sahaya girmesi ile kaldığı yerden devam etti. Hakemin hayatını kaybetmesine rağmen karşılaşmanın devam ettirilmesi, Bolivya basınında büyük skandal olarak yorumlandı. Bolivya Futbol Federasyonu, maç esnasında bir insanın hayatını kaybetmesine rağmen karşılaşmayı devam ettirmesi nedeniyle ağır eleştiri aldı.





Karşılaşmanın hakemi Víctor Hugo Hurtado’nun kalp krizi geçirerek sahanın ortasına yığıldığı anları Bolivyalı gazeteci Franco Rabaglio, Twitter hesabından paylaştı.





Hakem Víctor Hugo Hurtado’nun ölümü ile ilgili inceleme sürerken, ilk belirtilerin kalp krizi olduğu belirtildi. Always Ready’nin maçlarını oynadığı stadyumun rakımının 4 bin 150 metre olmasının, kalp krizi riskini arttırdığı öne sürüldü. FIFA’nın kesin talimatıyla bu rakımla futbol oynanmasını yasaklamasına rağmen, Bolivya Futbol Federasyonu’nun bu yönde bir adım atmaması, ülkede tartışma konusu oldu.





Ev sahibi Always Ready, rakibini 64. dakikada Algarañaz, 71. dakikada Galindo, 75 ve 79. dakikalarda Adrián ve 85. dakikada Ovejero’nun golleri ile maçtan 5-0 galip ayrıldı.