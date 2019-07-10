[Skandal] Gürcistan'a iltica eden 52 kişinin listesi Emniyet'te!

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 24 ilin terörle mücadele şubelerine gönderdiği bir yazı ile Hizmet Hareketi'ne mensup olduğu belirtilen 52 kişinin Türkiye'nin doğu komşularından Gürcistan'a iltica ettiğini bildirdi.





Uluslararası koruma altında olan ve isim listeleri sadece Birleşmiş Milletler ve Gürcistan makamlarında olması gereken kişilerin isimlerinin İçişleri Bakanlığı'na nasıl ulaştığı bilinmiyor.







BİLGİYİ GÜRCİSTAN MÜŞAVİRİ VERDİ





Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısında, bilginin İçişleri Bakanlığı Gürcistan Müşaviri’nden geldiği belirtiliyor.





Yazıda bu 52 kişinin Gürcistan’a iltica ettikten sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri şeklinde bilgi intikal ettiği ifade edilirken, isimlerin yer aldığı bir listenin varlığından söz ediliyor.





Terörle Mücadele Daire Başkanı Erdoğan Kartal imzasını taşıyan resmi yazıya bilgileri sızdırılan 52 kişinin isim ve soy isimlerinin yer aldığı listenin ilave edildiği belirtiliyor.





BM hukukuna göre sadece iltica edilen ülke ile BM'de kalması gereken bilgilerin Türkiye'ye kim ya da kimler tarafından sızdırıldığı bilinmiyor.





BİLGİLERİN INTERPOL DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ İSTENDİ





İsim listesindeki 52 kişinin Türkiye’deyken yaşadıkları 24 ile gönderilen yazıda, toplanan istihbarat bilgilerinin Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) bağlı Europol Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi talimatı verildi.





Bold Medya'nın haberine göre bilgilerin Interpol Dairesi'ne gönderilecek olması Gürcistan’a iltica etmiş 52 kişiye yönelik bir adım atılabileceğine işaret olarak yorumlanıyor.





82 KİŞİ YURT DIŞINDAN TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra farklı ülkelerde ikamet eden yüzlerce Hizmet Hareketi mensubunun Türkiye’ye iadesi talep edildi.





Bunlardan bir kısmı illegal yollardan kaçırılarak Türkiye’ye getirildi. Pakistan, Malezya, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna ve Kosova gibi ülkelerden çok sayıda kişi yasa dışı biçimde Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) teslim edildi. Kaçırılan isimlerden bazıları BM'ye iltica talebinde bulunmuş isimlerdi.





Gürcistan, Türkiye'nin doğu komşularından biri.

BM, ÖZÇELİK VE KARAMAN'IN DERHAL BIRAKILMASINI İSTEDİ





2017 yılında Malezya’da kayıt dışı gözaltına alınarak Türkiye’ye teslim edilen eğitimciler İsmet Özçelik ve Turgay Karaman bunlardan ikisiydi. Avukatları BM'ye zorla kaçırma müracaatında bulundu.





Özçelik ve Karaman’ın özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirten BM İnsan Hakları Komisyonu iki kişinin derhal serbest bırakılması çağrısını yaptı ve karara uyması için Türk makamlarına 180 gün süre tanıdı. Ayrıca BM Komisyonu, keyfi tutukluluk için şahıslara tazminat ödenmesine hükmetti.





Ancak Türkiye, BM’nin kararına şu ana kadar riayet etmedi.