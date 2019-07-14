Samanyolu Haber /Gündem / Skandal AİHM iddiası /14 Temmuz 2019 20:24

Skandal AİHM iddiası

Son günlerde AİHM’ye yapılan başvuruların ilginç yöntemlerle engellenmeye çalışıldığına dair iddialar gündeme geldi.

SHABER3.COM

AİHM’e giden mağdur bir Türk vatandaşı AİHM’den gönderilen yazıların PTT tarafından kasıtlı olarak geç tebliğ edildiğini, süresi geçtikten sonra posta kutusuna bırakıldığını iddia ediyor.

15 Temmuz’un ardından 100 binin üzerinde kişi mesleklerinden ihraç edildi. Yine on binlerce kişi haklarındaki haksız suçlamalarla tutuklandı ve  cezaevinde hukuksuz kararlarla tutsak durumda. Hukuka olan inancından dolayı yüzbinlerce kişi yerel mahkemelerden itibaren imkanları ölçüsünde hakkını aramaya çalışıyor.

imi ihraç kararına karşı dava açtı. Kimi OHAL Komisyonu’nun red kararına karşı hukuk yoluna gitti. Kimisi de haksız tutuklama kararlarına karşı mahkemeden sonuç alamadı Anayasa Mahkemesi’ne gitti. Buradan da sonuç alamayıp Türkiye’de hukukun tükendiğini görerek son bir ümitle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitti. AİHM’de çok sayıda başvuruyu kabul ederek Türkiye’nin savunmasını istedi.

EVRAKLAR BİLEREK GEÇ TESLİM EDİLİYOR

Ancak bu süreçte ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son günlerde AİHM’ye yapılan başvuruların ilginç yöntemlerle engellenmeye çalışıldığına dair iddialar gündeme geldi. Bunlardan biri de BOLD’a ulaşan bir ihbar mailiyle ortaya çıktı. AİHM’e giden mağdur bir Türk vatandaşı AİHM’den gönderilen yazıların PTT tarafından kasıtlı olarak geç tebliğ edildiğini, süresi geçtikten sonra posta kutusuna bırakıldığını iddia ediyor. PTT’nin gecikmeyle ilgili yapılan başvurulara da resmi cevap vermediği kaydediliyor.

10 GÜNDE GELEN MEKTUP 40 GÜNDE VERİLMİYOR

BOLD’a gelen iddiayı noktasına ve virgülüne dokunmadan paylaşıyoruz: “Bu günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden gönderilen yazılar PTT tarafından kasıtlı olarak verilmiyor. Eşime gönderilen ve 11 haziranda cevabı istenen yazı 27 haziranda posta kutusuna bırakılmış. Normalde 8-10 günde gelen yazı 40 günde verilmiyor. Postane bu gecikmeyle ilgili başvurumuza herhangi bir resmi bilgi vermiyor. Şimdi de böyle bir mağduriyete başladılar. Belki bu durumda başkaları da vardır.”

Kaynak: BOLD

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