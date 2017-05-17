'Sizin paranızı biz veriyoruz'

Soma'nın yıldönümünde Manisa'ya giden Selçuk Özdağ, İHA ekibinin CHP'li Özgür Özel ile söyleşi yapması ve kendisine mikrofon uzatmaması üzerine tepki gösterdi.







Programda aktarılan bilgiye göre, Özdağ, İHA ekibine, ''Size yakışıyor mu? Siz bizi takip etmek zorundasınız. Sizin maaşınızı biz veriyoruz'' dedi.





“Selçuk Özdağ daha önce de İHA muhabirlerine benzer çıkışlarda bulunmuş, bu tatsız ve kötü bir durum.” diyen Fuat Uğur’a ilave olarak Cem Küçük eleştiri dozunu artırarak “Selçuk Bey’in verdiği sert ve gereksiz bir tepki. İHA muhabirlerinin maaşını patronlar veriyor, Mücahit Ören veriyor; Selçuk Özdağ vermiyor. Bu tür hadsiz laflara gerek yok.” diyerek Özdağ’ı hedef aldı.





