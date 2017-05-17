Samanyolu Haber /Gündem / 'Sizin paranızı biz veriyoruz' /17 Mayıs 2017 18:53

'Sizin paranızı biz veriyoruz'

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, kendisiyle söyleşi yapmayan İHA muhabirlerine 'paranızı ben ödüyorum' diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı. Konu, yandaş kanal TGRT'de yayınlanan bir programda Fuat Uğur ve Cem Küçük tarafından dile getirildi.

AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz

Soma'nın yıldönümünde Manisa'ya giden Selçuk Özdağ, İHA ekibinin CHP'li Özgür Özel ile söyleşi yapması ve kendisine mikrofon uzatmaması üzerine tepki gösterdi.

Programda aktarılan bilgiye göre, Özdağ, İHA ekibine, ''Size yakışıyor mu? Siz bizi takip etmek zorundasınız. Sizin maaşınızı biz veriyoruz'' dedi.

“Selçuk Özdağ daha önce de İHA muhabirlerine benzer çıkışlarda bulunmuş, bu tatsız ve kötü bir durum.” diyen Fuat Uğur’a ilave olarak Cem Küçük eleştiri dozunu artırarak “Selçuk Bey’in verdiği sert ve gereksiz bir tepki. İHA muhabirlerinin maaşını patronlar veriyor, Mücahit Ören veriyor; Selçuk Özdağ vermiyor. Bu tür hadsiz laflara gerek yok.” diyerek Özdağ’ı hedef aldı. 

Hepsini mahkemeye vereceğim!

Yandaş kanal TGRT’de hakkında söylenenlerin doğru olmadığını söyleyen Selçuk Özdağ VeGaste’ye konuştu. Özdağ yaptığı açıklamada “Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün tüm söyledikleri ve İHA muhabirlerinin hakkımda hazırladıkları raporda yer alan ifadelerin hepsi yalan. Kanal patronu ve yöneticilerinin söz verdiği üzere beni yarın canlı yayına çıkarıp, kendimi ifade etme fırsatı vermezlerse hepsini mahkemeye vereceğim.” dedi.
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