Samanyolu Haber /Gündem / ‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? /01 Ocak 2017 17:28

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu?

İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina’ya yönelik saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, istihbarat eksikliği tartışmaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?

İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina’ya yönelik saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, istihbarat eksikliği tartışmaları gündeme geldi. Reina’nın sahibi, ‘ABD istihbartı uyarmıştı, saldırı göstere göstere geldi’ açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Parlementolar Birliği Konferansı’nda yaptığı konuşmada, istihbaratın önemine dikkat çekerek, katılımcıları ‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?’ diye sorgulamıştı.

Reina’ya yönelik kanlı saldırının ardından açıklamada bulunan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez ihbar ve uyarılara rağmen istihbarat zaafına değinmedi. Erdoğan'ın daha önceki açıklamaları sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi 
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