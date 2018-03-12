Samanyolu Haber /Gündem / 'Sizin büyüklerinizin bildiği Malta'yı biz bilmiyor muyduk?' /12 Mart 2018 13:14

'Sizin büyüklerinizin bildiği Malta'yı biz bilmiyor muyduk?'

İşadamı Akın İpek Twitter üzerinden kendisine yazan aktrole ilginç bir cevap verdi.

SHABER3.COM

Aktif Twitter kullanıcısı olan Akın İpek, burada yazdığı mesajda, ''Biz... Vatanını seven, devletine bağlı, her siyasi görüşe saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasiyi savunan hayırsever insanlarız... Tüm varlığımızı ülkemizde bıraktık... Bizim için de din; Güzel ahlaktır kardeşim...'' dedi.

Mesaja aktrol tabir edilen bir Twitter kullanıcısının 'elinde olsa yurtdışına götürürdün' mesajını yazması üzerine İpek dönüp kendisine ince bir cevap verdi. 

Malta'da AKP yöneticilerinin özellikle Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan'ın ailesine ait hesapların ortaya çıkmasına atıf yapan İpek ''niye elimde değilmiş... Sizin büyüklerinizin bildiği Maltayı biz bilmiyor muyduk...'' dedi

İşte o paylaşımlar.


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