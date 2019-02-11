'Sizi yürüten adam değildir' diyen bakana HDP'den cevap: Yürüyeceğiz

HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yürüyüşlerini engelleyecekleri yönündeki açıklamasına yanıt vererek, yürüyüşü gerçekleştireceklerini duyurdu.







Artı TV'nin canlı yayınında Soylu'ya yanıt veren HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakanı'nın 'yargı bağımsızlığına karşı savaş açtığını' söyledi.







Temelli, hükümet ve Soylu'nun yargıyı talimatla yönettiğini, bunun da Türkiye'yi çok zor koşullara sürüklediğini savundu.





Temelli, "Yürüyüşler yapılacak. Çünkü demokratik bir siyaset içinde demokratik bir haklarımızı kullanıyoruz. Yasadan hukuktan aldığımız hakları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.





HDP, 'Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması' talebiyle açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için İstanbul'da Galatasaray'dan Taksim Meydanı'na kadar yürüyeceklerini açıklamıştı.





İşçileri Bakanı Soylu da HDP'lilere hitaben "Şimdi 'Apo' içeride diye güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir" demişti.



