'Siz beni öldürecek misiniz sayın başkan?'

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Akıncı davasının bugünkü celsesinde eski general Gökhan Şahin Sönmezateş savunma yaptı.







Savunmasının başlangıcında tecritte tutulduğunu belirten Sönmezateş, bunun Adalet Bakanlığı'nın mı mahkemenın mi kararı olduğunu sordu. Başkan Giray, "Bana soru sormayın" karşılığını verdi.





14-15-16 Temmuz'da Ankara'da, Akıncı'da, Genelkurmay'da olmadığını vurgulayan Sönmezateş, şöyle devam etti:





"141 ve 143. filoya hayatımda hiç gitmedim, yerlerini de bilmiyorum. Ben niye bu davadayım diye soracaktım, ama burada olanları görünce, 481 kişi azmış, 4 bin 800, 48 bine çıkarılabilirmiş. Bugüne kadar iki davam sonuçlandı. Biri Samsun'da Yaşar Kadıoğlu hakaret davası, diğeri Muğla Marmaris davası. Kadıoğlu davası hakaret davası gibi görülse de savcılık, mahkeme kararı olmadan askeri, sivil telefonlarımın dinlenip, CD'ye kaydediliyor, mahkemeye veriliyor ve ben ceza alıyorum. Yaşar Kadıoğlu'nun bunu tek başına yapması imkanı yok. Kendisini Balyoz, Ergenekon mağduru gösteriyor, hiç alakası yok. Balyoz, Ergenekondaki insanlar hakkında düzmece raporlar hazırlayan insandır, yalancı kalpazandır."





"BU YAPILANLAR AZ, ÖLDÜRÜLMENİZ GEREKİRDİ"





Aynı kanun maddeleriyle 3 mahkemede yargılandığını, bunun bir şeyden 10 post çıkarılmaya çalışıldığını savunan Sönmezateş, işkencelerin anlatıldığını, ama sessizliğin hakim olduğunu, bu sessizliğin, "Bu yapılanlar az, öldürülmeniz gerekirdi" anlamına geldiğini öne sürdü. Sönmezateş şunları da söyledi:





"Muğla davasında 2017 model linç ve recm için halkın önüne çıkarıldık. Menemen Kubilay vakasını hatırlatıyor. Yahudi, Ermeni dölü diye sloganlar atıldı. Yahudi, Ermeni olsam bu topraklarda utanmadan söylerdim. Bu topraklarda yaşayan Yahudi, Ermeniler Türk'tür. Aysel Tuğluk da bunun aynısını yaşadı, ama onu gazeteler yazdı, bizi ise kimse duymuyor. Çünkü ötekiyiz. İşkence, hakaret serbest. Bundan ailelerimiz, çocuklarimız da nasibini alıyor. Çoğunluğu Müslüman olan bu ülkede, Kurban Bayramında, kapısında Türk Bayrağı olan cezaevinde beni ziyarete gelen 13 yaşındakı kızım çırılçıplak aranıyor. Bunu mert Anadolu kadın ve erkeğine havale ediyorum. Türk solu ve insan hakları dernekleri de çok kötü sınav veriyor."







"3 AYDIR KÜFREDİYORLAR, ÇIKARMIYORSUNUZ"





Sönmezateş'in bu sözlerine mağdur müştekiler tepki gösterince salon karıştı. Sanıklar, "3 aydır küfrediyorlar, çıkarmıyorsunuz" diye Başkan Giray'a seslenirken mağdur müştekiler, "köpekler havlıyor" dedi. Bazı sanıklar ayağa kalkıp tepki gösterince, Başkan Giray, hem mağdur müştekileri, hem de sanıkları uyardı. Salonun sakinleşmesinden sonra savunmasına devam eden Sönmezateş, "Ailelerimiz sivil ölüme mahkum edildi. Alyanslarımızı da alın. Kamu zarar gördü deniyor, doğru. Peki Kenan Evren'den ne kadar tahsil edildi" dedi.





"ADIMI LİSELİ KIZIN ETEK ALTI GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİĞİ İÇİN TSK'DAN ATILAN YARBAY VERDİ"





Hakkında Akıncı iddianamesinde yer alan iddiaları reddeden Sönmezateş, AKP milletvekili Şirin Ünal hakkında şöyle konuştu:





"Adım MİT, emniyetten gelen F...'cü listelerinde yokum, Şirin Ünal'ın listesinde varım. Şirin Ünal'ın arkadaşları Akın Öztürk, Abidin Ünal ve Kürşat Atılgan. Atılgan'ın THK başkanı olmasını Akın Öztürk ve Abidin Ünal sağlamıştır. Ben nasıl F...'cü oldum, Şirin Ünal'a kimler gitti. Birincisi Konya'dan birkaç astsubay. İkincisi İzmir'de metroda lise öğrencisi bir kızın etek altı fotoğrafını çekerken yakalanıp, vatandaşların dövdüğü, 2015'te TSK'dan atılay yarbay Murat Mocan. Okuyucu veya Nurcu, eski F...'cü. İşte bu kişi atıldıktan sonra Şirin Ünal'a gidiyor."





Sönmezateş savunmasının bu bölümünde Yaşar Kadıoğlu ve Ahmet Zeki Üçok'u da ağır ifadelerle suçladı.





“DEVLETİN DNA'LARIYLA, GENLERİYLE OYNANDIĞI İÇİN SÖYLÜYORUM”





Kendisinin hazırladığı gerçek F...'cüler listesinin şu anda kayıp olduğunu öne süren Sönmezateş. HTS kayıtları ve MASAK raporundaki bilgileri cevaplandırırken şunları söyledi:





"HTS kayıtlarımın bir kısmıyla oynanmış. Görüştüğüm bazı isimler çıkarılmış, bunun nedenini de anlayamıyorum. MASAK raporunda örtülü ödenekle ilgili bilgi ve belgeler var. Hiçbir kuruma örtülü ödenekle ilgili soru sorma hakkı yok. Normalde bunu kimse önümüze çıkartamazdı. Devletin güvenliğine halel getirmeden açıklamaya çalışacağım, sonra da bunların dosyadan çıkarılmasını isteyeceğim. Çünkü tehlikeli bir kapı açılıyor. Bundan sonra örtülü ödenek mahkemelerde sorgulanır hale gelir. Devletin DNA'larıyla, genleriyle oynandığı için söylüyorum. Normalde suçtur, konulamaz, soru sorulamaz. Örtülü ödenek Gökhan Sönmezateş'e verilmedi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na verildi. Milsoft'la anlaşmanın arkasındayım, ama şunu da belirteyim, bu anlaşmadaki birinci imza size bu belgeleri gönderen Emin Mert'e aittir."





"BU KONUŞAN KİM? SANIKSA KÜFREDECEĞİM"





Bu ifadeleri sırasında laf atılınca Sönmezateş, "Bu konuşan kim? Sanıksa küfredeceğim" dedi. Sönmezateş, Rus uçağının F...'cüler tarafından değil, angajman kuralları gereği Hava Kuvvetleri Komutanının emriyle düşürüldüğünü belirtip, "Komutan çıksın konuşsun, yoksa o koltuklarda oturmasınlar" deyince mağdur müştekiler yine tepki gösterdi. "Kes sesini" karşılığını veren Sönmezateş Erdoğan'a suikast iddiasıyla ilgili olarak da şunları anlattı:





"Suikast göreviyle gitmedim. Görevim o değil, Ankara'ya getirmekti. Ona dokunmaya kalkanı da vururdum. Akın Öztürk ve buradaki hiç kimseden talimat almadım. Görevi gizledim, sakladım. Bana göre, görev bir ÖKK harekatıydı. Biz de havacılar olarak destek verdik.”





Sönmezateş'in savunmasının son bölümünde salonda yine gerginlik çıktı. Sönmezateş, "Acısı olana saygım var, küfredene saygım yok" dedi. Mağdur müştekilere tepki gösteren bir sanık salondan çıkarılırken, Başkan bugüne kadar çok müştekinin de çıkarıldığını hatırlattı.





"İNSAN AHMET ŞIK GİBİ GERÇEK GAZETECİLERDEN UTANIR"





Sönmezateş, kendisi için "Tipik F...'cü" diyen Gazeteci Nedim Şener'e de şu ifadelerle yüklendi:





"Kim olduğumu, ailemi araştırmış mı, inanç sistemimi biliyor mu? Atıyor adam ya!.. Trump tipolojisini anlıyorum. Ben gazeteci olarak Nedim Şener tipolojisini anlamıyorum. Bildiği bir şeyler varsa, Uğur Mumcu gibi ustalarından utanmıyorsa gelsin açıklasın. İnsan Ahmet Şık gibi gerçek gazetecilerden utanır."





Savunmasının sonunda özellikle Abidin Ünal'a bazı sorular yönelten Sönmezateş saat 13.00'te biten ifadesini, "Bundan sonraki hiçbir soruyu cevaplamayacağım. Artık susmak ve sorularımın cevaplarını öğrenmek istiyorum" diye bitirdi.





“BU 5 KİŞİYİ ÖĞRENEMEDEN ÖLECEĞİZ”





Duruşmanın saat 14.30'da başlayan öğleden sonraki bölümünde Gökhan Sönmezateş'in çapraz sorgusuna geçildi. Başkan Giray'ın bir sorusu üzerine Yurtta Sulh Konseyi'nin 5 kişiden oluştuğunu belirten Sönmezateş, "Kimlerden oluştuğunu bilmiyorum. Bu konsey 38'e çıktı. Bu 5 kişiyi öğrenemeden öleceğiz" dedi. Sönmezateş Başkan Giray'ın Akıncı ile irtibat kurmasını kimin söylediği, kendisini Çiğli'de 4 saat kimin beklettiği sorularını da şöyle cevapladı:





"Biraz da başkaları konuşsun. Bir insandan bu kadar süt alınmaz. Akıncı'dakiler yanyana oturuyor, onlar söylüyor. 4 saat bekletilmemiz, o koyuyor bana. İşin ÖKK tarafı, HKK tarafı var. Böyle büyük bir kazığı insan hayatında bir kez yer. 4 saat bekletildik, sonra tuzağa düşürüldük. Bunu yapan kim? Bulduğum zaman başka bir dava başlar."





SİZ BENİ ÖLDÜRECEK MİSİNİZ?





Sönmezateş bir başka soru üzerine darbenin emir komuta içinde olduğunun kendisine net şekilde söylendiğini vurguladı. Başkan Giray yeniden Akıncı'da kimlerle görüştüğünü sorunca Sönmezateş, "Siz beni öldürecek misiniz?" karşılığını verdi. Başkan Giray, "Niye? Onlar içerde mi, dışarda mı?" sorusunu yöneltti. Sönmezateş, "Adam olan kendisi cevap versin" dedi. Ergenekon, Balyoz sürecinin aynısının yaşandığını öne süren Sönmezateş, bu davada ne kadar ceza alacağını bildiğini de iddia etti.





"YAŞAR GÜLER TANIDIĞIM EN İYİ ASKERDİ"





Başkan Giray'ın darbe planında komutanları derdestin olup olmadığı sorusu üzerine Sönmezateş, "Bilmeyen bilsin, duymayan duysun, Yaşar Güler tanıdığım en iyi askerdi. Onu benim yanımda hiç kimse derdest edemezdi, kimse dokunamazdı" dedi. Sönmezateş, sorulara cevap vermeyeceğini söylediği halde Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın sorularını da cevapladı.





Sönmezateş'in sorularının büyük bölümüne, "Hatırlamıyorum, bilmiyorum, muhatabını sorun" şeklinde cevaplar vermesi üzerine Avukat Aydın, "Cevap vermemekle bir takım insanlara örtülü mesaj verdiğinizi düşünüyorum. Özel imalarda bulundunuz, umarım muhatapları anlar" dedi. Sönmezateş, kimseye mesaj vermediğini, sadece insanlık onurunu kurtarmaya çalıştığını söyledi.





"KÜÇÜKKEN BİRBİRİMİZLE ŞAKALAŞIRKEN, KÜFREDERDİM, AMA ŞİMDİ ETMEYECEĞİM"





Çapraz sorgunun ilerleyen safahatında Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın bir kez daha Akıncı'da kimi aradığını sordu. Sönmezateş şu cevabi verdi:





"Düşünün. Semih Terzi'den daha rütbeli biri olmalı, değil mi? Ama bu kişi kesinlikle Akın Öztürk değil. Bu iş Akın Öztürk'le olmaz. Beni ikna edemezsiniz."





Avukat Aydın o gece Hakan Evrim'in odasının çok arandığını hatırlatınca da Sönmezateş, "Orada Genelkurmay Başkanı da vardı" dedi. Bunun üzerine Başkan Giray o odayı mı aradığını sordu. Sönmezateş, "Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.





Bir mağdur müşteki avukatı da, "Sıkıyönetim emrini Genelkurmay Başkanı değil Mehmet Partigöç'ün imzaladığını bilseniz yine Erdoğan'ı almaya gider miydiniz?" sorusunu yöneltti. Sönmezateş, "Bilsem, Partigöç'ü arar sorar, sonra mutlaka Yaşar Güler'e ulaşırdım" dedi. Aynı avukatın kod adını sorması üzerine Sönmezateş, "Küçükken birbirimizle şakalaşırken, küfrederdim, ama şimdi etmeyeceğim" sözleriyle tepki gösterdi ve avukatı "Ahmet Zeki Üçok'un ağzıyla” konuşmakla suçladı.





DARBEYİ 11 TEMMUZ'DA SÖYLEDİ





Savcı Hacı Çam soru sormak için söz aldığında Sönmezateş, "Buyurun karizmatik savcım, oldukça yakışıklısınız" diye espri yaptı. Sanık avukatlarından Erhan Tokatlı'nın sorusu üzerine Sönmezateş hazırladığı FETÖ'cü komutanlar listesiyle ilgili olarak şu detayları anlattı:





"Listeden devletimizin, büyüklerimizin haberi var. O benim sigortamdı. Fakat o listede olup, terfi etmiş, kritik yerlerde olanlar var. Bize bu bilgiyi getirenlerden bazıları Balyoz ve Ergenekon'da arkadaşlarınız olan bazı büyüklerimizin selamıyla geldi. Onlar sizin arkadaşlarınız, çok ısrar ederseniz söylerim."





Avukat Tokatlı, Erdoğan'ın Dalaman'dan Ata uçağı ile kalktığı, İstanbul'a ana uçağı ile indiği iddiasını da sordu. Sönmezateş iddiasını tekrarlayınca, Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, "Dalaman'da bindiği ve İstanbul'a indiği uçak kesinlikle aynıdır" açıklamasını yaptı.





Gökhan Şahin Sönmezateş, darbeyi Semih Terzi'nin 11 Temmuz'da kendisine söylediğini ifade etti.





MAHKEME BAŞKANI’NDAN CEVAP TEPKİSİ





Sönmezateş'im çapraz sorgusunda sanıklardan Akıncı üssü eski komutanı Hakan Evrim de çeşitli sorular yöneltti. Evrim'in Akıncı'da kimi aradığı sorusuna da "hatırlamıyorum" karşılığını veren Sönmezateş, "ama siz değildiniz" dedi. Bu arada Evrim'in daha önce konuşulan konularda soru yöneltmesine Başkan Giray, "Ben aynı şeyleri sorunca cevap vermiyorsunuz ama... Konuştuğunuz kişi bir general, siz de bir generalsiniz. Ne o çocuk gibi birinci basamak, ikinci basamak" sözleriyle tepki gösterdi. Hakan Evrim'in, "Ben de siz de sözde konseyin üyesiyiz. Darbe 3'te olacakken öne alındı deniyor. Bundan haberiniz var mıydı?" şeklindeki sorusuna Sönmezateş, "Bundan haberim yoktu. Kendi görevimin kaçta olacağını biliyordum" karşılığını verdi. Evrim, görevinin kaçta olduğunu sorunca da Sönmezateş, "Cevap vermiyorum" dedi. Sönmezateş bir başka sanığın sorusunu cevaplarken, kendisini gördüğünde Abidin Ünal'ın tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.





Sönmezateş'in çapraz sorgusunun saat 18.35'te tamamlanmasından sonra bugünkü celse sona erdirildi.