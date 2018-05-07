Siyasi konulara giren Bilal Erdoğan'a: Mikrofonu babana ver o söylesin

Bir vakıfta konuşma yapan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibin, 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin, devamlı seçim kaybeden genel başkanı aday olmasından bunu anlıyoruz. 'Gel bakalım Muharrem' (Kılıçdaroğlu'nun hitabı) diye, böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Hani bu hani siyaseten atışma olsun diye söylenince belki çok şık olmuyor ama bu dayanılmaz bir durum. İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok acıklıydı durum" diye konuşmuştu.







'SÖYLEYECEK SÖZÜN VARSA MİKROFONU BABANA VER O SÖYLESİN'





Muharrem İnce bu açıklamaya Twitter üzerinden cevap vererek 'otur oturduğun yerde' dedi:









''Bilal Erdoğan otur oturduğun yerde. Türkiye bir hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin! Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar.''