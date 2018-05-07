Samanyolu Haber /Gündem / Siyasi konulara giren Bilal Erdoğan'a: Mikrofonu babana ver o söylesin /07 Mayıs 2018 15:02

Siyasi konulara giren Bilal Erdoğan'a: Mikrofonu babana ver o söylesin

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendisini eleştiren Bilal Erdoğan'a cevap vererek 'mikrofonu babana ver' dedi

SHABER3.COM

Bir vakıfta konuşma yapan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibin, 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin, devamlı seçim kaybeden genel başkanı aday olmasından bunu anlıyoruz. 'Gel bakalım Muharrem' (Kılıçdaroğlu'nun hitabı) diye, böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Hani bu hani siyaseten atışma olsun diye söylenince belki çok şık olmuyor ama bu dayanılmaz bir durum. İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok acıklıydı durum" diye konuşmuştu.

'SÖYLEYECEK SÖZÜN VARSA MİKROFONU BABANA VER O SÖYLESİN'

Muharrem İnce bu açıklamaya Twitter üzerinden cevap vererek 'otur oturduğun yerde' dedi:

''Bilal Erdoğan otur oturduğun yerde. Türkiye bir hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin! Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar.''

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Siyasi konulara giren Bilal Erdoğan'a: Mikrofonu babana... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:12:39