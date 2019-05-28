Siyasi kariyeri sona mı eriyor?

Avusturya’nın muhafazakâr Başbakanı Sebastian Kurz, 27 Mayıs Pazartesi günü hızlı kariyerinin en büyük yenilgisini yaşadı.





Aşırı sağcılarla 17 aydır süren koalisyonu video skandalının ortaya çıkmasının ardından bozan Kurz, parlamentoda yapılan güven oylamasında yenilgiye uğradı. 1955’ten bu yana ilk kez bir Avusturya Başbakanı parlamentonun güven oyunu alamamış oldu.





EYLÜL AYINDA ERKEN SEÇİM VAR





Avrupalı diğer muhafazakâr siyasetçiler arasından parlayan Kurz bundan iki hafta öncesine kadar yenilmez görünüyordu. Ancak koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin liderinin bir video skandalına karışması hem koalisyonun bozulmasına hem de Kurz’un koltuğundan olmasına sebep oldu.





Krizin ardından erken seçimlerin yapılacağı eylül ayına kadar ülkeyi geçici hükümetin yönetmesine karar verilmişti. Geçici hükümetin başında yine Kurz olacaktı.





CUMHURBAŞKANI YENİ BAŞBAKAN TAYİN EDECEK





Amerika'nın Sesi'nin haberine göre kendini "krizin kurbanı" olarak gören Kurz aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ni koalisyon ortağı yaptığı için muhalifleri tarafından suçlanıyor.





Bundan sonra Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in seçimlere kadar geçici hükümet kurması için yeni bir başbakan ataması gerekecek.





RUS OLİGARKIN YEĞENİ İLE İHALE PAZARLIĞI





Alman basınına yansıyan ve 2017'de kaydedilen görüntülerde Kurz'un koalisyon ortağı Özgürlük Partisi lideri Heinz-Christian Strache, bir Rus oligarkın yeğeniyle konuşurken ve ona Avusturya gazetesi Kronen Zeitung'un hisselerinin büyük kısmını satın alması karşılığında kamu ihaleleri sözü verirken görülüyor.





Videoya göre Strache, birçok gazetecinin çıkartılmasını ve gazetenin Özgürlük Partisi'ni destekler hale gelmesini istiyor.





Strache, ulusalcı lider Victor Orban'ın Macaristan'da yaptığı gibi bir medya ortamı kurmak istediğini söylüyor.





SUÇLARA DAİR SORUŞTURMA AÇILACAK





Cumhurbaşkanı’nın başbakan olarak yeniden Kurz’u ataması da yasal olarak mümkün, ancak bunu yapmayacağı tahmin ediliyor.





Kurz skandalın ardından Özgür Parti bakanlarının yerine atamalar yapmıştı.





Kurz ayrıca videodaki görüntülerin işaret ettiği suçlara dair de soruşturma açılacağı sözü vermişti.