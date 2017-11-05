‘Siyasette seviye o kadar düştü ki, mafya diliyle konuşuluyor’

Yedi yıl aradan sonra ‘Yol Ayrımı’ filmiyle beyazperdeye dönen Şener Şen, yeni filmine, sinemaya ve Türkiye’nin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet’ten Çınar Oskay‘ın sorularını cevaplayan Şen, “Türkiye çok tuhaf bir noktaya geldi. Toplum o kadar ayrıştırıldı, düşman haline getirildi ki. Bunda siyasilerin büyük payı var” dedi. Ünlü oyuncu, “Kimsenin kimseyi dinlemeye, görmeye tahammülü yok. Düşmanlık körüklenerek ülke bu hale getirilmez” ifadelerini de kullandı.







Kendisine layık görülen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü “Toplumsal barışımıza bir katkısı olması umudu ile kabul ediyorum” diyen Şen, “Siyasilerin önderliğinde seviye o kadar düşürüldü ki. Yeraltı dünyasının deyimleriyle konuşuluyor. ‘Racon kesme’ diye bir şey var. Herkes buna özeniyor. Gidiş iyi bir gidiş değil. Sağlıklı bir toplum yapısı yok” dedi.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki aylarda yaptığı konuşmada, “Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim” ifadelerini kullanmıştı.





Şener Şen’in konuşmasından satır başları şöyle:





“İsmet Paşa’dan bu yana her dönemi hatırlıyorum. Bu ödülü Demirel döneminde de aldık. O zaman ‘Devlet Sanatçılığı’ydı adı. Türkiye çok tuhaf bir noktaya geldi. Toplum o kadar ayrıştırıldı, düşman haline getirildi ki akla gelen ilk şey “Sen o taraftan mısın, bu taraftan mı?” oluyor. Bunda siyasilerin büyük payı var. Kimsenin kimseyi dinlemeye, görmeye tahammülü yok. Herkes istediği dünya görüşünde olabilir. Bunun mücadelesinin medeni ölçüleri var. Düşmanlık körüklenerek ülke bu hale getirilmez.”





“İlk akla gelen, öbür tarafla bir araya gelmemek. O taraf da seninle bir araya gelmek istemiyor. Ülke bir tane! Biz ne yapacağız? Siyasilerin önderliğinde seviye o kadar düşürüldü ki. Tartışma zemini kaydı, gitti, yok oldu. Yeraltı dünyasının deyimleriyle konuşuluyor. Bunlar siyaset biliminin terminolojisinde yok ama büyük bir hayran kitlesi var. ‘Racon kesme’ diye bir şey var. Herkes buna özeniyor. Gidiş iyi bir gidiş değil. Sağlıklı bir toplum yapısı yok.”



