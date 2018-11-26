Siyasetçi ve sendikacılara operasyon: Çok sayıda gözaltı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, birçok kentte sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve HDP eski milletvekili Mülkiye Birtane’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sendikacı, siyasetçi ve avukat gözaltına alındı.







Sabah saatlerinde birçok kente siyasetçilere ve sendikacılara yönelik operasyonlar yapıldı. Ulaşılan bilgilere göre; Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul ve Bursa’da yapılan polis operasyonları ile çok sayıda isim adreslerinde gözaltına alındı.





Ankara’da yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBEL-SEN), Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetici ve üyeleri yer aldı.





Gözaltına alınan kişilerden isimlerine ulaşılan bazıları şunlar: SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, SES emekli üyesi Ramazan Taş, TÜM BEL-SEN Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, TÜM BEL-SEN Merkez Yürütme Kurulu üyesi Adem Kaya, TÜM BEL-SEN Denetleme Kurulu Başkanı Yusuf Güler, HDP eski il yöneticisi Bahadır Demircan, HDP Yenimahalle eski İlçe Eş Başkanı Mahabat Akın, HDP Çankaya eski ilçe yöneticisi Davut Çalışır, Haydar Üstündağ, Zeki Işıl, Lezgin Kutup, Aydın Keleş ve Avukat Emrah Öner.





DİYARBAKIR’DA ESKİ MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINDI





Diyarbakır’da ise, HDP Kars eski Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Üyesi Mülkiye Birtane, evine yapılan baskın sonrası gözaltına alındı.





Birtane’nin merkez Yenişehir ilçesindeki adresine giden polisler evde arama yaptı. Ardından gözaltına alınan Birtane, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.





İZMİR’DE 20’İ AŞKIN İSİM GÖZALTINDA





İzmir’de yapılan operasyonlarda da HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mahfuz Güleryüz ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gülay Gün Bilici'nin de aralarında bulunduğu 20’i aşkın isim gözaltına alındı.





Güleryüz, Ankara’da yapılacak olan MYK toplantısına katılmak için gittiği Adnan Menderes Havaalanı’nda polislerce gözaltına alındı. PM üyesi Bilici ve HDP Menemen İlçe Yöneticisi Mustafa Aydın ile parti üyesi Katibe Ekyüce'nin de bulunduğu isimler ise evlerine yapılan baskınların ardından gözalatına alınıp, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü.





İstanbul’da da Nimet Acar isimli stajyer bir avukat, kaldığı eve yapılan operasyonla gözaltına alındı. Acar, Vatan Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.





Yine Bursa’da adreslerine yapılan baskınlarda Atakan Bozkurt, Merve Yıldırım ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alınıp, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





HDP İZMİR'DEN AÇIKLAMA





HDP İzmir İl Örgütü, gözaltılarla ilgili twitter hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, HDP eski İl Eş Başkanlarının gözaltına alındığı belirtildi.