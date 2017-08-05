Samanyolu Haber /Gündem / Siyasal İslam neden iflas etti? /05 Ağustos 2017 00:12

Siyasal İslam neden iflas etti?

Gazeteci Ekrem Dumanlı,You tube kanalındaki yayınında Prof.Dr. İhsan Yılmaz ile röportaj yaptı...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Gazeteci Ekrem Dumanlı, Türkiye gündemini değerlendirdiği youtube röportajlarında Avustralya Daekin Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. İhsan Yılmaz ile son gelişmeleri değerlendirdi. Dumanlı, Türkiye’nin son 4 yıla kadar Avrupa Birliği ve İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünyada dikkatle izlenir bir ülke iken, insan hakları ihlalleri ve demokrasiye askıya alarak adeta orman kanunlarına teslim edildiğini hatırlattı. Demokrasi dışı bir rejim haline gelen Türkiye’nin itibar kaybettiğini kaydetti.

Türkiye’nin demokratikleşmesinin biraz tepeden inme bir süreç yaşadığını anlatan Prof.Dr. İhsan Yılmaz ise, Osmanlı’nın moderleşmeyle birlikte demokratikleşme istedi, Tanzimat ve Cumhuriyet rejiminin ilanı ile bir yola girildiğini belirtti. Devletin vatandaşlarına eşit insan muamelesi yapması, herkesin insan haklarına saygı duyması, başkasının değer ve fikirlerini benimsemese de onların savunulmasına eşit hak verilmesi, çoğunluğun despotizmine teslim edilmemesi gibi kritik ve temel demokratik değerlerin Türkiye’de işletilemediğinden yakındı. Herkesin kendisine demokrat olduğunu, gücü ele geçirenin birbirini dövmeye, ezmeye başladığına dikkat çekti.

Yılmaz, 2002’den sonra iktidar gelmesiyle yürüttüğü AB üyeliği ve demokratikleşme sürecinden vazgeçene kadar bütün dünyanın AK Parti’yi ‘İslam ve demokrasi’yi birlikte yaşayabilecek bir model olarak gördüğünü, Türkiye’de sadece Hizmet Hareketi’nin değil, demokrasi özlemi içindeki herkesin destek verdiğini dile getirdi.
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Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

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