Siyah Transporterların kaçırdığı Mustafa Yılmaz'dan hala haber yok !

Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yılmaz, elindeki ek delilleri savcılığa teslim ettiğini belirterek, adım adım kaçırılma senaryosunu anlattı.





Sosyal medyadan yaptığı açıklamada 89 gündür eşinden haber alamadığını belirten Sümeyye Yılmaz, “Mustafam’a niye yumruk attınız? Ya o beyaz torba?” diye sordu. Yılmaz, eşinin bulunması için İçişleri ve Adalet bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve davet etti.







Mustafa Yılmaz, 15 Temmuz’dan sonra Bank Asya’da hesabı bulunduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 1 Ekim 2018’de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 100 günlük tutukluluğunun ardından 8 Ocak 2019’da 6,5 yıl hapis cezası verilerek Yargıtay sürecini tutuksuz beklemek üzere tahliye edildi. Tahliyesinden 42 gün sonra da 19 Şubat 2019 sabahı kaçırıldı.





32 yaşındaki Mustafa Yılmaz, özel hastanelerde çalışan genç bir Fizyoterapist. KHK’yla ihraç edilen eşi Sümeyye Yılmaz ise Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde araştırma görevlisiydi.





Sümeyye Yılmaz, görüntülerle desteklediği eşinin kaçırılma senaryosunu şöyle anlattı:





“Eşimin 19 Şubat’ta 07.20 gibi telefonundan arandığını, kendilerinin polis olup eşime soru sormak istediklerini ve ‘aileni rahatsz etmeyelim’ diyerek aşağıya çağrıldığını düşünüyorum.





Yılmaz, görüntülerle desteklediği eşinin kaçırılma senaryosunu şöyle anlattı:





“Eşimin 19 Şubat’ta 07.20 gibi telefonundan arandığını, kendilerinin polis olup eşime soru sormak istediklerini ve ‘aileni rahatsz etmeyelim’ diyerek aşağıya çağrıldığını düşünüyorum.”





Ve hatta eşimi arayan hat sahibinin adının ‘Hasan’ olduğunu düşünüyorum. Eşim de beni korkutmamak ve ‘bir şey olmaz’ diye düşündüğü için bana haber vermemiştir. 07.40’da evden çıkmayı düşünürken 07.23’te alelacele evden çıkmış. Bunlar beni düşündürtüyor!





Bu videoda 0-7 arasındaki 1. şahıs yarım saat ve daha fazla süre evi yakın takibe aldı. Bu şahıs eşimin çıkışını görünce saklandı, karşı yönden gelecek 2. şahsa haber verdi ve eşim 07.21’de görüntüye girdiğinde saklandığı yerden çıktı. Olay videodaki 9 sayısının altında gerçekleşti.





1 nolu şahıs eşimin yanına geldi ve eşim ne olduğunu anlamadan ona SAĞ eliyle yumruk attı. Sendeleyen eşimi arkadan gelen 2. şahıs tutup bir hamleyle başına beyaz bir torba geçirdi. Ve sonra bu iki şahıs eşimi çekerek, zorla önceden belirledikleri noktaya doğru götürdüler…





Tüm bunlar olduktan sonra eşimin montu, telefonu ve cüzdanını alan 3.şahıs eşimin kullanacağı otobüs durağına geldi. Bu sırada otobüs gelmesine rağmen binmedi. Eğer binseydi @egobilgi alınacak kamera görüntüleri saatinde tutarsızlık olacaktı ve bu nedenle sonraki otobüs beklendi.





Eşimmiş gibi davranan bu 3. şahıs bir süre sonra çapraz karşıya geçerek eşimin bineceği durağın bir önceki duraktan otobüse bindiğini düşünüyorum. Ve bence bu da önceki günkü saatle tutarsızlık olmaması için yapıldı. Bu sırada evin karşısında bekleyen 4. şahsı beyaz bir doblo aldı.





Olayların devamı var. Detayları buradan yazacağım inşallah. 89 gündür eşimden hiçbir haber alamıyorum ve EŞİM için çok endişeliyim. Mustafam’a niye yumruk attınz? Ya o beyaz torba? @TC_icisleri @adalet_bakanlik @EmniyetGM @ankaracbs Eşimi bulmanız için daha hangi delili sunayım?”



