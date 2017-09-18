Samanyolu Haber /Teknoloji / Siyah gezegen keşfedildi /18 Eylül 2017 12:00

Siyah gezegen keşfedildi

Bilim insanları ışığın yüzde 94'ünü absorbe eden dev bir gezegen keşfetti.

SHABER3.COM

Biliminsanları, ışığın büyük bölümünü absorbe eden neredeyse simsiyah bir gezegen keşfetti.

JÜPİTER’İN 2 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE 

WASP-12b adındaki gezegen Dünya’ya 871 ışık yılı mesafede dev bir gaz topu. Jüpiter’in iki katı büyüklüğündeki gezegen kendi yıldızına çok yakın. Dünya’nın Güneş’e olan mesafesinin 44’te biri mesafedeki yörüngesini yıldızının etrafında sadece 24 saatte tamamlıyor.

SİMSİYAH BİR GEZEGEN 

Aslında dev gezegen 2008 yılında keşfedildi, yeni olansa gezegenin atmosferinin yapısı. Hubble uzay teleskobunun verileri kullanana Kanada’daki Mc Gill Üniversitesi’ndeki bilim insanları gezegenin ışığın yüzde 94’ünü absorbe ettiğini hesapladı. Gaz gezegenlerinin atmosferindeki gaz ve buharlar ışığın yüzde 40’ına kadar olan bölümünü absorbe edebiliyor. Ancak WASP-12b kendi yıldızına çok yakın olduğu için yüzey sıcaklığı 2 bin 600 dereceye kadar yükseliyor. Bu kadar yüksek sıcaklık nedeniyle atmosferinde nükleer reaksiyonların meydana gelebileceği bu nedenle WASP-12b’nin atmosferinin gezegenden çok bir yıldıza benzeyebileceği belirtildi.

MEVCUT MODELLERE UYMUYOR 

Bu durumun şimdiye kadarki modellere uymadığını belirten bilim insanları atmosferde helyum ve hidrojen gazlarının olduğunu tahmin ediyor ancak daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.
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