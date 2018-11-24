Sistematik işkencenin merkezi Kepsut Cezaevi... Müdürün uygulamaları bezdirdi

TR724'ten İlker Doğan'ın haberine göre 18 kişilik koğuşlarda 40 kişi kalıyor. 20 kişiye 1 tuvalet, 1 banyo düşüyor. Sıcak su ise haftada sadece iki gün ve üçer saat veriliyor. Yeni gelen Cezaevi Müdürü Mustafa Yaşar, tutuklu ve hükümlülerin kantinden aldığı içme suyuna bile 10 litre sınırı getirdi. Sosyal paylaşım sitesi Youtube’da alem yaparken çekilmiş çok sayıda videosu bulunan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adamı olduğu ileri sürülen Yaşar’ın adı daha önce görev yaptığı Çorum L Tipi’nde de işkence ve zulümle anılmıştı.





Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu geçtiğimiz yıl Aralık ayında ‘idare eliyle infaz’ iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre cezaevinde diğer hükümlüler tarafından işkence edilerek öldürülen Ulaş Yurdakul cinayetinde idare de sorumluydu. Ancak tanık ifadelerine rağmen soruşturmada ‘takipsizlik’ kararı verildi. Aynı cezaevinin adı bugün de sistematik işkence ve zulümle anılıyor. 18 kişilik koğuşlarda 40 kişi kalıyor. 10-12 metrakarelik odalarda 6 kişi barınmak zorunda. Koğuşlarda 12 kişi yerde yatıyor. Toplam tuvalet ve banyo sayısı 2. İnsani ihtiyaçların karşılanması bile neredeyse imkansız. Sıcak su haftada sadece iki gün veriliyor. Pazartesi 09.30’la 12.30 arası ve perşembe günleri 13.00’la 16.00 arası. Bir kişi 10 dakikada temizliğini yapıp çıkmak zorunda. Söz konusu ihlal geçtiğimiz yıl adı geçen cezaeviyle ilgili hazırlanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun raporunda da yer alıyordu.





ZULMÜN SORUMLUSU: MUSTAFA YAŞAR





Cezaevine yeni atanan müdür Mustafa Yaşar, özellikle sözde ‘f.tö’ soruşturması tutuklu ve hükümlülerine tamamen keyfi uygulamalarla zulmediyor. Koğuşları hallaç pamuğu gibi dağıtıyor. Her hafta bir koğuştan 8-10 kişiyi alıp başka bir koğuşa naklediyor. İtiraz şansınız da yok. Cezaevi Müdürü en sonunda içme suyuna bile sınırlama getirdi. Buna göre kantinden alınan içme suyu kişi başına haftalık 20 litreden 10 litreye düşürüldü. Tutuklu ya da hükümlü 10 litre suyla çay ve içme suyu ihtiyacını karşılamak zorunda. Ancak uzmanlara göre bir insan günde en az 2 litre su tüketmeli. Su gibi temel insani bir ihtiyaç bile keyfi kararlarla kısıtlanıyor.





TUTUKLULAR AÇLIĞA MAHKUM EDİLİYOR





Tek sorun suyun kısıtlanması da değil. Yemekler ya çok yağlı, ya yanmış ya da pişmemiş olarak getiriliyor. Eskiden 2-3 çeşit kahvaltı verilirdi. Bu da tek çeşide düşürüldü. Ya bir adet pişmiş yumurta veriliyor kahvaltı için ya da tutuklu başına 5-6 adet zeytin. Kantine verilen zeytin, beyaz peynir ve tereyağı gibi kahvaltılık siparişler haftalarca getirilmiyor. Aynı sorun manav siparişlerinde de yaşanıyor. Domates, salatalık, biber gibi sebzelere ulaşmak neredeyse imkansız. Tutuklular kelimenin tam anlamıyla açlığa mahkum ediliyor.





REVİRE ÇIKABİLMEK MUCİZE





Cezaevinde sağlık hizmetleri de yerlerde sürünüyor. Hastalanmak yasak! Zira hasta olduğunuzda revire çıkmanız haftalar hatta bazı dönemlerde aylar alıyor. Revire çıkmak için defalarca dilekçe yazmak zorundasınız. Ve haftada sadece bir kez dilekçe yazma hakkınız var! Hasbelkader revire çıktığınızda ise sizi asık suratlı bir doktor karşılıyor. Hastalığınızı küçümsüyor, fırça atıp gönderiyor.





ADI SİSTEMATİK İŞKENCEYLE ANILIYOR





Kepsut Cezaevi’ne yeni atanan müdür Mustafa Yaşar’ın adı daha önce de rüşvet ve Çorum L Tipi’nde görev yaptığı sırada işkence iddialarıyla gündeme gelmişti. Rüşvet iddiasına ilişkin sosyal paylaşım sitesinde çok sayıda ‘alem’ görüntüsü var. Mustafa Yaşar’ın Çorum L Tipi’nde görev yaptığı dönemde hastalanan tutukluların ve hükümlülerin hastaneye sevk işlemlerini yasakladığı medyaya yansımıştı. İddiaya göre Yaşar, hastalara ‘ilaç’ alımını da engellemişti. Yaşar’ın yine aynı dönemde muhalif televizyon kanallarını da yasakladığı ortaya çıkmıştı.





Kapasitesinin 3 katı tutuklu





Kepsut L Tipi Ceza İnfaz Kurumu, 2010 yılı nisan ayında hizmete açıldı. 6 bloktan oluşan cezaevinin mahkum kapasitesi dönemin Balıkesir Başsavcısı tarafından bin 400 olarak açıklandı. CHP’nin avukat kökenli Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ise 2015 yılı Ağustos ayındaki açıklamasında söz konusu cezaevinin 465 mahkum ve tutuklu muhafaza edebilecek şekilde inşaa edildiğini belirtti. Bugün kurumun kendi sitesinde kapasite bin 764 olarak görülüyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun geçtiğimiz yıl hazırladığı rapora göre kurumda, 8 Şubat 2017 tarihi itibari ile toplam 2 bin 19 hükümlü ve tutuklu bulunuyordu. Balıkesir Haber Ajansı’nın 10 Ekim 2018 tarihli haberine göre ise bin 100 kişi kapasiteli cezaevinin nüfusu bugün 3 bine yaklaştı. Cezaevi yönetimi, çift katlı ranzalarla kapasiteyi üç katına çıkardı!





Kapasite fazlası 53 bin tutuklu var







Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz hafta itibariyle cezaevlerinde 260 bin 144 kişinin bulunduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre cezaevlerinin kapasitesi 207 bin 339 olarak görülüyor. Buna göre kapasite sayısı tutuklu sayısı 52 bin 805. Fiziki kapasitelerinin karşılayamayacağı düzeyde nüfus barındıran cezaevleri, temel hak ihlallerine ev sahipliği yapıyor.





TR724