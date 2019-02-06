Samanyolu Haber /Politika / Şişli'de dengeler değişti... DSP ile Sarıgül'ün kazanma ihtimali çok yüksek /06 Şubat 2019 19:23

Şişli'de dengeler değişti... DSP ile Sarıgül'ün kazanma ihtimali çok yüksek

Metropol anketine göre Şişli'de yerel seçimi CHP ve AKP'den de oy alarak Mustafa Sarıgül'ün kazanma ihtimali yüksek.

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İnternet İstanbul'un aktardığına göre, Mustafa Sarıgül'ün DSP'den aday olması ile sonucu en çok merak edilen seçim merkezlerinden biri haline gelen Şişli'ye ilişkin ilk anket çalışması açıklandı. Metropol araştırma şirketi tarafından Sarıgül'ün DSP'ye katılmasından önce 7-9 Ocak tarihleri arasında yapılan ankette katılımcılara, "Mustafa Sarıgül DSP'den katılırsa, oyunuzu ona mı yoksa diğer bir partinin adayına mı verirsiniz?" şeklinde sorulan soruya verilen cevaplar şöyle oldu:

— DSP Mustafa Sarıgül ile yüzde 60.9
— CHP yüzde 21.7
— AKP yüzde 13.7
— Diğer partiler 3.7

Anket sonucuna göre, Sarıgül Şişli'de CHP'nin oylarının çoğunu aldığı gibi AKP'nin oylarının yarısını, MHP ve İYİ Parti'nin oylarının da ezici çoğunluğunu alıyor. Metropol anketi Şişli'nin 25 mahallesinde 2 bin 586 kişi ile  yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, araştırmanın 0,95 güven sınırları içinde +/-1,91 hata payı ile gerçekleştiği de not düşüldü. 
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