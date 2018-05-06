Samanyolu Haber /Gündem / Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu /06 Mayıs 2018 09:59

Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarından Erdoğan ve hükümete verdiği destekle gündem olan "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu, 24 Haziran erken seçimleri için Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu.

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Ergenekon ve 28 Şubat sürecinin renkli ismi Seyhan Soylu nam-ı diğer Sisi  son dönemde Erdoğan'a desteğiyle biliniyordu. 24 Haziran seçimleri yaklaşırken ise şaşırtan bir partiden aday adayı olarak başvuruda bulundu. Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu. Başvuru makbuzunu da sosyal medya hesabından paylaşan Sisi, "İslam, insan demek olduğu için Saadet Partisi’ne üyelik için bu adımı attım" diye belirtirken, "Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve Saadet Parti’sinin samimi olduğu, şahsımın bu başvurusuyla da tescillenmiş olacaktır" dedi.

Sisi, neden Saadet Partisi’nden aday adayı olduğunu şu cümlelerle açıklıyor:

“Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve politik duruma yabancı ülke devletlerin ülkemizi rencide edici tavır ve tutumlarına karşı bende kendi benliğimle gücümün yettiği yere kadar bireysel eylemler ile ülkemize hedef alan söylevlere karşı karınca misali tarafımızı belli ederek yollara düşüyoruz.

İslam dini; affı, hoşgörüyü, iyi niyeti emreder. İslam, insan demek olduğu için Saadet Partisi’ne üyelik için bu adımı attım. Sayın Temel Karamollaoğlu genel başkanlığında; büyük bir değişim rüzgarı estirdiği, demokratik hak ve hukukları savunacağını, Atatürk ilke ve inkılâplarına yaklaşan bir çizgi ile adım atarak, 'Herkese kapımız açık. Artık din, mezhep, cinsiyet ayrımı olmaksızın açıktır’sözünün samimi olduğuna tereddüt etmeden inandığım için bu başvuru formunu doldurarak Saadet Partisi'ni tercih ettik. 

Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve Saadet Parti’sinin samimi olduğu, şahsımın bu başvurusuyla da tescillenmiş olacaktır. Umarım ülkemizde siyasi partilerin vatandaşın samimi duygularına tercüman olabilecek nitelikte birlik, beraberlik ülke bütünlüğü adına; önyargılar bitmiş, barışı ve kardeşliği kucaklayan ideolojik yapılar yerini alır. 

Meclis makamları, devlet erkanları adına halka söylenen söylemlerin samimi olduğunun ispatının, gerçekliğinin göstergesi adına, ideolojik düşünceler çerçevesinde şahsımın aday adaylığının onanarak listelerinizde seçilebilecek bir sıralamada insana değerin fotoğrafını görmeyi umuyoruz.” 
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