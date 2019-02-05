Samanyolu Haber /Gündem / Sırtında sigara söndürülen mahkuma işkenceye ceza /05 Şubat 2019 15:14

Sırtında sigara söndürülen mahkuma işkenceye ceza

Anayasa Mahkemesi tutuklu bir mahkumun sırtında sigara söndüren gardiyanlarla ilgili davada Adalet Bakanlığı’nı tazminata mahkum etti; işkenceye ceza verdi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), İzmir F Tipi Cezaevi’nde Adem Erdem’e işkence uygulandığı ve etkin soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’nı 18 bin TL tazminata hükmetti.


 
İzmir F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Erdem, 13 Ağustos 2005’te kötü muameleye maruz kaldı. Sabah sayımına katılmak istemeyen Erdem, gardiyanlar tarafından darp edildi. Sırtında sigara söndürülen Erdem, önce revire, ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Erdem’in suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılırken, Adli Tıp Kurumu sırtında 20 adet lezyon, ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit etti. ATK raporunda, yaraların sigara yanığı olabileceği, ancak ne şekilde meydana geldiği hususunun adli soruşturma sonucu aydınlatılabileceği belirtildi.

5 GARDİYAN BERAAT ETTİ

Soruşturma sonucunda gardiyanlar S.E, M.S, K.K, T.K. ve Ş.A. hakkında işkence suçundan İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 20 Aralık 2006 tarihinde delil yetersizliğinden sanıkların beraatine karar verdi. İtiraz üzerine dosyayı ele alan Yargıtay 8. Dairesi, sanıklar S.E. ve M.S. yönünden yerel mahkemenin kararını onarken, diğer 3 sanık yönünden bozdu.

Bozma kararının ardından yeniden yargılama sürecinde ikinci kez Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alındı. Raporda, yaraların kendisi tarafından yapılmadığına işaret edilerek, yaraların saldırının yaşandığı 13 Ağustos 2005 tarihi ile uyumlu olduğu belirtildi.

DOSYA 4 YILDIR YARGITAY RAFLARINDA

Mahkeme, 18 Şubat 2015 tarihinde verdiği kararda, sanıklar K.K, T.K ve Ş.A’nın işkence suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve 1 yıl 3 ay memuriyetten yoksun bırakılmasına karar verdi. Yerel mahkemenin bu kararına da itiraz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtay’a gitti. İşkence dosyası yaklaşık 4 yıldır Yargıtay’ın raflarında bekletiliyor.

AYM İŞKENCEYE CEZA VERDİ

Adem Erdem, kötü muameleye maruz kaldığı ve etkin soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle 4 Mart 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Kararını açıklayan AYM, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar vererek, Erdem’e 18 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
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