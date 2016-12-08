Samanyolu Haber /Gündem / Sırrı Süreyya Önder'e 40 yıl hapis istemi /08 Aralık 2016 12:53

Sırrı Süreyya Önder'e 40 yıl hapis istemi

Sırrı Süreyya Önder'in DTK Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşma suç sayıldı.

SHABER3.COM

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Önder, "örgüt üyesi olmak", "örgüt propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddialarıyla suçlanıyor.

86 sayfalık iddianamede Önder’in 26 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır’da yapılan DTK Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşma da suç sayıldı.

Çözüm sürecindeki o fotoğraf suç sayıldı

Sırrı Süreyya Önder’in ‘çözüm süreci’ döneminde devlet yetkililerinin bilgisi dahilinde 2013 yılında Kandil’de görüştüğü KCK yöneticileriyle çektiği ve basına yansıyan fotoğraflarla ilgili Bursa’da yaşayan bir yurttaşın yaptığı şikayete yer verilen iddianamede, “Sözcü gazetesinin haberi ve şüpheliye isnat edilen terör örgütü yöneticileriyle bir arada bulunarak fotoğraf çektirmesi değerlendirildiğinden şüphelinin cebir, şiddet olgusunu meşru gösterecek nitelikte örgütün propagandası yaptığı hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, davanın ilk duruşmasını önümüzdeki günlerde belirleyecek.
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