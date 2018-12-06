Samanyolu Haber /Gündem / Sırrı Süreyya Önder cezaevinde /06 Aralık 2018 12:50

Sırrı Süreyya Önder cezaevinde

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kandıra cezaevine giderek teslim oldu

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezasını çekeceği Kandıra'daki cezaevine teslim oldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla cezası kesinleşen Sırrı Süreyya Önder, Kocaeli Adliyesi'ne gelerek infaz savcılığında işlemlerini yaptırdı. 

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder, cezanın onandığını, bu nedenle Kandıra'daki cezaevine teslim olacağını söyledi. 

Daha sonra beraberindekilerle araca binen Önder, Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. 

Önder, girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, sözlerinin arkasından olduğunu belirterek, "Ne sarf ettiysek, arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak" dedi.
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