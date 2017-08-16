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16 Ağustos 2017 09:55
Şırnak'tan acı haber
Şırnak Namaz Dağı’nda çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
Şırnak’ta Namaz dağı Sori tepe mevkiinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışma sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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