Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak'tan acı haber /16 Ağustos 2017 09:55

Şırnak'tan acı haber

Şırnak Namaz Dağı’nda çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Şırnak'tan acı haber


Şırnak’ta Namaz dağı Sori tepe mevkiinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışma sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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