Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak'ta PKK saldırısı: Şehitler var /27 Haziran 2017 21:23

Şırnak'ta PKK saldırısı: Şehitler var

Şırnak’ta üs bölgesine yemek götüren askerleri taşıyan araca, PKK’lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 3 asker kaldırıldıkları hastanede şehit düştü.

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Şırnak’ta üs bölgesine yemek taşıyan askerlere saldırı: 3 şehit

Olay, saat 16.00 sıralarında, Şırnak merkez Balveren beldesinde bulunan Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Namaz Dağı'nda bulunan Elmalı üs bölgesinde meydana geldi.

Bir grup PKK'lı terörist tarafından üs bölgesine yemek götüren askerleri taşıyan araca, uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı düzenlendi. 

Saldırıda, 3 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.


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