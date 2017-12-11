Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak’tan acı haber /11 Aralık 2017 10:22

Şırnak’tan acı haber

Şırnak Akçay'da yol kontrolü sırasında mayın patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğu bildirildi.

SHABER3.COM

Şırnak’tan acı haber: Bir asker şehit

Şırnak Akçay’da yol kontrolü sırasında mayın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi…
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