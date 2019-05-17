Samanyolu Haber /Ekonomi / Şirketlerin dış borcu azalmıyor, artıyor! Sadece bir yıllık geri ödeme 60,4 milyar dolar /17 Mayıs 2019 12:28

Şirketlerin dış borcu azalmıyor, artıyor! Sadece bir yıllık geri ödeme 60,4 milyar dolar

Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2018 yıl sonuna göre 127 milyon dolar artarak 210,2 milyar dolar oldu

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Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, özel sektörün dış borçları için bir yıl içinde yapacağı anapara geri ödemeleri toplam 60,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2018 yıl sonuna göre 127 milyon dolar artarak 210,2 milyar dolara çıktı. Ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu 3,3 milyar dolar azalarak 12,1 milyar dolara geriledi.

BİR YILLIK VADEDE 60,4 MİLYAR DOLAR ÖDENECEK

Merkez Bankası açıklamasında, “Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 60,4 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir.” denildi.
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