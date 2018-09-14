Sirkeci-Harem vapuruna büyük zam!









İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugünden itibaren seferlerinde geçerli olmak üzere fiyat tarifesine zam yaptı. Daha önce 10 TL’ye alınan bilet 13 TL’den satılıyor. İDO yetkililerinden sozcu.com.tr’ye yapılan resmi açıklamada, “14 Eylül 2018 tarihinde saat 00:01 ‘den itibaren geçerli olmak üzere 7 Ağustos 2018 tarih ve 2018/5-6 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararlarına istinaden Sirkeci- Harem, İç Hatlar ve Adalar seferleri için fiyat güncellemesi yapılmıştır.” ifadeleri yer aldı.