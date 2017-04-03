Samanyolu Haber /Dünya / Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini değiştim diyen milliyetçi aday kazandı /03 Nisan 2017 11:42

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini değiştim diyen milliyetçi aday kazandı

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başbakan Aleksander Vucic kazandı.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini değiştim diyen milliyetçi aday kazandı

Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada 47 yaşındaki muhafazakar politikacı Aleksander Vucic'in oyların yüzde 57'sini almayı başardığı belirtildi. Rakibi Sasa Yankoviç'in oy oranı ise yüzde 14.9'da kaldı. Diğer adayların tek haneli rakamlarda oy aldığı bildirildi. 6 milyon 700 bin seçmenin olduğu Sırbistan'da seçimlere katılım oranı yüzde 54'te kaldı.

Basın toplantısı düzenleyen Vucic, "Seçmenler Sırbistan'ın hangi istikamete gitmesi gerektiğini gösterdi" diye konuşarak ülkesinin AB dostu politikalarını sürdüreceğinin altını çizdi. Vucic, "Önemli olan kesin bir zafer, fark az değil" dedi. Vucic konuşmasında ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel'e teşekkür etti. Vucic AB, ABD ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le iyi ilişkilere sahip bir politikacı olarak tanınıyor. 
Muhalefet Batılı ülkeleri Vucic'in birçok anti demokratik adımlar atmasına izin vermekle suçluyor. Muhalefet Vucic'in muhalif medyayı susturduğu ve yargıyı etkilediğini ileri sürüyor.
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