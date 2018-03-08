Samanyolu Haber /Dünya / Sırbistan-Kosova arasındaki kriz, Avrupa'da saatlerin ayarını bozdu /08 Mart 2018 14:00

Sırbistan-Kosova arasındaki kriz, Avrupa'da saatlerin ayarını bozdu

Elektrik tüketimi elektrik üretimini geçen Kosova'nın ihtiyacını Sırbistan'ın karşılamaması sonucu Avrupa Kıtası Elektrik Sistemi bozuldu. Frekans sapmasından etkilenen elektrikle çalışan saatler, 6 dakikalık rötar yapıyor.

Sırbistan-Kosova arasındaki kriz, Avrupa'da saatlerin ayarını bozdu

Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı (ENTSO-E), İspanya’dan Türkiye’ye, Polonya’dan Hollanda’ya Avrupa’daki 25 ülkede senkronize olan Avrupa Kıtası Elektrik Sistemi’nde ocak ortasından beri devam eden bir sistem frekans sapması bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada bunun Kosova’nın kendine yetecek elektrik üretememesi ve Sırbistan’ın da Kosova’nın eksik kalan elektrik ihtiyacını karşılamamasından kaynaklandığı belirtildi.

'SIRBİSTAN KARŞILAMAKLA SORUMLU'

Avrupa’daki elektrik ağının istikrarlı hale gelmesi için Sırbistan’ın Kosova’nın eksik kalan elektrik ihtiyacını karşılama sorumluluğu bulunduğu dile getirildi.

Açıklamaya göre frekans sapmasının elektrikli-elektronik saatleri etkilemesi sonucu saatler zaman zaman 6 dakikaya varan bir gecikme gösteriyor.

'PİLLİ SAATLERDE SORUN YOK'

"Ocak ayından beri elektrikle çalışan saatlerin durmasından dolayı yaklaşık 6 dakikalık bir rötar yaşanıyor. Sorun genellikle çalarsaatlerde, fırınlarda ya da ısıtma sistemlerine entegre olan saatlerde yaşanıyor. Bu sorun pilli saatlerde yaşanmıyor" denildi.

'DOMİNO ETKİSİ'

Brüksel merkezli ENTSO-E'nin Sözcüsü Claire Camus, ''Avrupa'daki elektrik sistemi birbirine bağlı olduğu için bir ülkede yaşanan bir dengesizlik, diğer ülkeleri de etkiliyor ve bir domino etkisi yaratıyor. Frekansta ufak bir düşüş bile bütün bölgeyi etkiliyor'' uyarısı yaptı.

Bu durumun ocak ayından beri kıta şebekesinde 113 GWh elektrik kaybına neden olduğunu açıklayan ENTSO-E, siyasi husumetin bir kenara bırakılmasını, bir an önce kaybın kimin tarafından giderileceğinin belirlenmesini talep etti.

'HEMEN SONA ERMELİ, TARAFLAR ANLAŞMAYA VARMALI'

"Bu ortalama frekans dengesizliği Avrupa kıtasını daha önce hiç olmadığı bir şekilde etkiledi ve hemen sona ermeli" denilerek "Kosova'da yaşanan bu enerji sorunu için Sırbistan ile Kosova'nın bir anlaşma yapması gerek. Bunun hem teknik hem de siyasi açıdan çözülmesi gerek" çağrısı yapıldı.

BELGRAD: KOSOVA ÖDEME YAPMIYOR

Sırbistan, Kosova'nın elektrik için kendisine ödeme yapmadığını, sözlerini de tutmadığı için elektrik dağıtımında sorun yaşandığını duyurmuştu.


1999'da Kosova krizi karşısında ABD'nin öncülüğündeki NATO'nun Yugoslavya'dan geriya kalana hava harekatı düzenlemesi sonucu Kosova Sırbistan'dan kopmuştu.

2008'de tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova'yı 116 ülke tanıdı. Ama Sırbistan, Rusya, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti gibi ülkeler tanımadı.

NORMALLEŞME GÖRÜŞMELERİ SEKTEYE UĞRADI

Sırbistan, Kosova’yı kendi parçası olarak görmeye devam ediyor. Belgrad-Priştine ilişkilerinin normalleşmesi amacıyla 2011 yılında AB’nin arabuluculuğunda diyalog süreci başlatıldı.

Ancak bu süreç, son aylarda yaşanan gerginlikler nedeniyle yine kesintiye uğradı.
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