Samanyolu Haber /Gündem / Sırada Genelkurmay Başkanı mı var? /24 Temmuz 2019 15:14

Sırada Genelkurmay Başkanı mı var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı, Emniyet Genel Müdürü derken Genelkurmay Başkanı'nı da değiştirebileceği iddia edildi. Yaşar Güler'in halefi olarak hangi generalin ismi geçiyor? Değişiklik için taşlar daha önce mi döşendi?

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SAMANYOLUHABER- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ağustos ayında Yükse Askeri Şura'da emekliye sevk edilebileceği iddiası Ankara'da kulislere bomba gibi düştü. 

Daha önce Genelkurmay Başkanı “Kara, Deniz ya da Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olan orgeneral-oramiraller arasından tayin ediliyordu. 

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kuvvet komutanlığı yapmış olma şartı kaldırılmıştı. KHK ile Genelkurmay Başkanı'nın, orgeneral veya oramiraller arasından atanmasının önü açıldı.

ERDOĞAN DİLEDİĞİ İSMİ GENELKURMAY BAŞKANI YAPABİLECEK

Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istediği bir orgeneral veya oramirali Genelkurmay Başkanı olarak tayin edebilme imkânına kavuştu.

Odatv yazarı Müyesser Yıldız. Genelkurmay Başkanı'nın “Yaş haddi ve görev süresine dair değişikliği de dikkat çekti: “Daha önceki düzenlemeye göre Genelkurmay Başkanlığı'na atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67 olup, bu görevde kalış süreleri 4 yıldır. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.”

OHAL KHK'sı ile “Görevde kalış süresi 4 yıldır” ibaresi de iptal edildi.

15 Temmuz'dan sonra Jandarma Genel Komutanı olan Güler, geçen yıl Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesinin ardından da Genelkurmay Başkanlığı'na atanmıştı. Henüz 1 yıllık Genelkurmay Başkanı. Yaş haddini doldurmasına daha 2 yıl var.

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde 1'inci Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar (solda), önce Jandarma Komutanlığı'na, geçen yıl da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na tayin edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in (sağda) emekliliğe sevk edilmesi halinde Dündar'ın TSK'nın başına getirileceği iddia ediliyor. 
 
YERİNE ÜMİT DÜNDAR'IN İSMİ GEÇİYOR

Yıldız, "Ancak artık görev süresine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, Türk Silahlı Kuvvetelir (TSK) kulislerinde Orgeneral Güler'in Ağustos ayında emekliye sevkedileceği ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atanacağı konuşuluyor." ifadeleri ile çarpıcı bir iddiada bulundu.

16 Temmuz sabahı Genelkurmay Başkan vekili olarak atanan Dündar, 15 Temmuz'da 1'inci Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu. 

Yıldız, Dündar için, "O günlerde de Genelkurmay Başkanlığı'na atanabileceği konuşulmuş, ancak önce Genelkurmay 2'inci Başkanlığı, geçen yıl da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti." hatırlatmasını yaptı.

"HULUSİ AKAR, YAŞAR GÜLER İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR"

Yaşar Güler'in emekliye sevk edileceği iddialarını dile getirenlere göre aralarında ihtilaf olduğu için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kendisi ile devam etmek istemiyor.

Yıldız'ın makaleyi şu satırlarla noktaladı: "İddialar ne kadar doğrudur bilinmez, ama Merkez Bankası Başkanı (Murat Çetinkaya) ve Emniyet Genel Müdürü'nün (Celal Uzunkakaya) görevden alınmasından sonra Genelkurmay Başkanıyla ilgili böyle bir karar da herhalde çok sürpriz olmaz!"
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