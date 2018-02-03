Samanyolu Haber /Gündem / Sınırın diğer yanına Suriyeliler için kalıcı konut yapılacak /03 Şubat 2018 14:20

Sınırın diğer yanına Suriyeliler için kalıcı konut yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli için hayata geçirilecek yeni projeyi milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantıda açıkladı.

SHABER3.COM

Toplantıda bir milletvekili, geçtiğimiz günlerde konteyner kentlere gittiğini anlatarak kış aylarının da gelmesiyle birlikte konteyner kentlerin Suriyeli mülteciler için yeterli olmadığını söyledi. Milletvekilinin, Suriyeli mülteciler için sosyal konut yapılmasını önermesi üzerine Erdoğan, “Biz sosyal konutların da ötesinde bir proje planlıyoruz” dedi. 

Bölgede güvenli alanların oluşturulmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi, “Güvenli alanlar oluştuğunda çadır kentleri artık kurmayacağız. Hem kendi bölgemizde hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar kuracağız. Burada yaşayan Suriyeli vatandaşları da yeni oluşturacağımız kalıcı konutlara yerleştireceğiz. Artık evlerde yaşayacaklar” sözleriyle anlattı. 

Erdoğan bu projeyle 3.5 milyon Suriyeli mültecinin bir an önce kendi topraklarında yaşaması için de adım atılmış olacağını söyledi. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmayı da hatırlatan Erdoğan, Avrupa’nın mültecilerle ilgili Türkiye’ye verdiği yardım sözünü tutmadığını söyledi. 

AFAD’ın 29 Ocak’ta güncellediği verilere göre; Türkiye’de 10 ilde kurulan 21 çadır ve konteyner kentte, yaklaşık 240 bin Suriyeli barınırken, Türkiye’de toplam 3 milyon 466 bin 263 Suriyeli bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sınırın diğer yanına Suriyeliler için kalıcı konut... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:36:46