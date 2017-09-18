Sınırdaki hareketlilik artık gözle görünür oldu: Afrin'e harekat yapılacak

Suriye'de çatışmalar sürerken, TSK, Afrin'e sınır olan Kilis'in Öncüpınar ilçesine büyük askeri sevkiyat yaptı.





Sputnik Arabic'in son dakika olarak geçilen haberinde, ''Türk Ordusu, Suriye'ye girmeye hazırlık olarak, büyük güçler yığıyor'' denildi.





Hasan Sivri'nin twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, yerel kaynaklardan öğrenilene göre, Öncüpınar özel güvelik bölgesi ilan edilmiş ve sivillerin yaklaşması yasaklanmış durumda. Öte yandan, Afrin'e girilmesi konusunda bir süredir ısrar edilmesi hatırlatılırken, İdlip için anlaşma söz konusu iken İdlip'ten uzak ve Afrin'e komşu olan Kilis'e asker yığmanın, ısrarın göstergesi olduğu belirtildi.





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