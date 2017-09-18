Samanyolu Haber /Gündem / Sınırdaki hareketlilik artık gözle görünür oldu: Afrin'e harekat yapılacak /18 Eylül 2017 08:53

Sınırdaki hareketlilik artık gözle görünür oldu: Afrin'e harekat yapılacak

Yabancı kaynaklardan aktarılana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e sınır Kilis'in Öncüpınar bölgesine büyük sevkiyat yapıyor. İddia edilenlere göre, Türkiye Afrin'e girme hazırlığında.

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Suriye'de çatışmalar sürerken, TSK, Afrin'e sınır olan Kilis'in Öncüpınar ilçesine büyük askeri sevkiyat yaptı.

Sputnik Arabic'in son dakika olarak geçilen haberinde, ''Türk Ordusu, Suriye'ye girmeye hazırlık olarak, büyük güçler yığıyor'' denildi.

Hasan Sivri'nin twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, yerel kaynaklardan öğrenilene göre, Öncüpınar özel güvelik bölgesi ilan edilmiş ve sivillerin yaklaşması yasaklanmış durumda. Öte yandan, Afrin'e girilmesi konusunda bir süredir ısrar edilmesi hatırlatılırken, İdlip için anlaşma söz konusu iken İdlip'ten uzak ve Afrin'e komşu olan Kilis'e asker yığmanın, ısrarın göstergesi olduğu belirtildi.

Sol.org.tr
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