‘Sınır şehirlerindeki Türklerin yüzde 77’si Suriyelileri istemiyor’

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi sınır kentleri Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te yaptığı araştırmalar sonucunda ‘Sınır Kentlerinde Mülteciler ve Yerleşik Halk Arasındaki İlişki, Uyum ve Kabul Problemleri Araştırma Raporu' isimli bir rapor yayınladı. 300 Türk vatandaşı ve 120 mülteciyle yapılan araştırmaya göre, Suriyeli göçmenlerin yüzde 76.5'i Türkiye'de kendilerini güvende hissederken, bu kentlerde yaşayan Türklerin yüzde 83'ü göçmenlerin kentlere gelişinden sonra "güvenlik seviyesinde bir düşüş oldu" diyor.

Rapora göre sınır kentlerinde yaşayan Türklerin yüzde 71'i "Suriyeli göçünden sonra toplumda kargaşa ve huzursuzluk oluşmuş, işsizlik artmış, kültürel dokuya zarar verilmiş durumda" değerlendirmesinde bulunuyor. Türklerin yüzde 43'ü aynı binada Suriyeli komşu istemiyor.





Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucuna göre ise, Suriye'den gelen göçmenlerin yüzde 44'ü Suriye'ye dönmek istemezken Türkiye vatandaşlarının yüzde 77'si Suriyeli göçmenlerin kendi ülkelerine dönmesinden yana.





‘TÜRKLERE GÖRE DEVLET SURİYELİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYOR'