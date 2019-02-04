Sınıfta ırkçılık var

Mülteci çocukların bulunduğu okullarda görev yapan öğretmenler “tükenmişlik sendromu’’ yaşıyor. Bazen bir sınıfın tamamı travma yaşamış çocuklardan oluşabiliyor. Bu durumda öğretmen sorunların üstesinden gelmekte çaresiz kalıyor. Bu okullarda görev yapan öğretmenler şiddetin arttığını ve önüne geçmekte zorlandıklarını anlatıyor.





Beraberce Derneği, Eğitim Sen şubelerinin katkısıyla bir eğitim çalışması yürüttü. Bu kapsamda, Gaziantep’teki 60 öğretmen ile Suriyeli çocukların yoğun olarak bulunduğu İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, Antakya, Adana, Mardin, Mersin ve İzmir’deki öğretmenlerle bireysel ve toplu olarak yapılan görüşmelerde dile getirilen sorunlar şöyle sıralanıyor:









-Öğretmenler, tükenmişlik sendromu yaşıyor, öğrencilere odaklanamıyor, verimli ve yararlı olamadıklarını belirtiyor.





-Travma yaşamış öğrenciler varsa sınıfın sorunları katlanıyor. Öğretmenler profesyonel destek istiyor.





-Travma yaşamış çocukların çok olduğu okullarda görev yapan öğretmenler okullarında şiddetin arttığını belirtiyor ve önüne geçemediklerini söylüyorlar.





-Öğretmenler sınıf içinde pek çok başka işleri olduğundan travma yaşamış çocukları çoğu zaman fark edemediklerini belirtiyorlar.





-Savaş mağduru çocuklar hep aynı mahallelere yerleştirilmiş durumdalar. Böyle olunca hep aynı okullara gidiyorlar. Bazen bir sınıfın tamamı travma yaşamış çocuklardan oluşabiliyor. Bu durumda öğretmen sorunların üstesinden gelmekte çaresiz kalıyor.





-Suriyeli çocukların toplumda dışlanmasından ötürü, karşılıklı kamplaşmalar oluşuyor ve bu durum şiddete dönüşüyor.





-Okulların çoğunda Suriyeli öğrencilere yönelik ayrımcılık ve ırkçı davranışlar görülüyor.





-Öğretmenler tek başına ayrımcılığın üstesinden gelemiyor.





-Destek eğitimlerine ihtiyaç var.





-Okulların fiziksel koşulları, sınıfların kalabalık olması da öğrencilerle yakından ilgilenmek için ideal değil.





-Aynı ölçekler ile değerlendirildiklerinden dolayı Suriyeli öğrencilerin büyük bölümü başarısız olarak görülüyor. Bu durum öğrencilerin özgüven kaybına yol açıyor.





-Suriyeli öğrenciler kültürel farklılıklarından dolayı, Türkiyeli öğrenciler tarafından dışlanıyor.





-Çocukların bir bölümü sürekli ezilmişlik ve dışlanmışlık psikolojisi içinde. Bunun sonucu olarak kuralsızlıkta sınırları aşan davranışlar gözleniyor.





-Çocukların yaşadığı sorunları velileri ile paylaşımda dil uyuşmazlığından kaynaklı iletişimde sorunlar yaşanıyor





-İkili eğitim yapılan okullarda öğrenciler okula ya gelmek istemiyor ya da geç geliyorlar.

Öğretmenlere destek





Eğitimci Alaattin Dinçer, “Öğretmenlerin sorunlarla baş edebilmelerinin bir yolu yapılacak planlar ve programlar kapsamında verilecek hizmet içi destek eğitimleri olabilir. Ancak salt eğitimler yeterli olmayacaktır. Destek eğitimleri başka alternatif yollar ve projelerle geliştirilmeli’ dedi.